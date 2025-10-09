Regresa el favorito: El Apple Crisp vuelve a Starbucks a partir del 9 de octubre

Se termina la espera, este 9 de octubre regresa al menú de Starbucks el Apple Crisp Oatmilk Macchiato y las versiones con sabor a manzana que incluye la espuma fría Apple Crisp y la nueva Apple Crisp Protein Cold Foam.

El menú de cafetería de la sirena verde se actualiza con los sabores de otoño con la incorporación de una bebida muy solicitada por los fanáticos de la marca: Starbucks Apple Crisp.

Un producto que no fue anunciado oficialmente en el menú de otoño inicial y que gracias a los consumidores regresa a las cafeterías de EE. UU. a partir del 9 de octubre, por tiempo muy limitado hasta agotar existencias. Este lanzamiento de Starbucks contó con una campaña de intriga en redes sociales que avizoraba un posible regreso al menú.

¿Qué ofrece el Starbucks Apple Crisp?

A los fanáticos les encanta el Starbucks Iced Apple Crisp Oatmilk Shaken Espresso, por su combinación de ingredientes que incluye una mezcla de Starbucks Blonde Espresso y notas de manzana, canela y azúcar morena. Además, lleva un toque de leche de avena para darle equilibrio y sabor otoñal a cada sorbo.

El desarrollador de bebidas de Starbucks, Billy Altieri, explica por qué es tan apetecible esta bebida. “El sabor cálido y pegajoso del crumble de manzana se combina con los sabores tostados suaves del Starbucks Blonde Espresso y la cremosa leche de avena para crear una taza de café fría, pero acogedora que evoca la comodidad del otoño”.

Starbucks tiene opciones, con un cargo extra, para que los clientes personalicen sus bebidas con un extra de proteínas, más sabor a manzana o darle una textura más sedosa:

Jarabe de Azúcar Moreno de Manzana: Permite personalizar cualquier bebida con el sabor Apple Crisp.

Permite personalizar cualquier bebida con el sabor Apple Crisp. Espuma Fría Apple Crisp Cream : Una suave capa de espuma fría con sabor a manzana para añadir a las bebidas.

: Una suave capa de espuma fría con sabor a manzana para añadir a las bebidas. Espuma Fría Apple Crisp Protein Cold Foam: Aporta aproximadamente 15 gramos de proteína por bebida grande, además del sabor Apple Crisp.

