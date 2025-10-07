Descubre el menú navideño de Starbucks: sabores clásicos y nueva colección de Hello Kitty

A partir del 6 de noviembre, Starbucks dará inicio a la temporada navideña con el lanzamiento de un menú con los sabores preferidos de los fanáticos, nuevos productos, una colección de vasos y tazas de Hello Kitty y el tradicional Día de la Copa Roja.

La llegada del Espíritu Navideño a Starbucks viene marcada por el regreso de sus clásicos favoritos y una estrategia de venta de productos de edición limitada para impulsar la temporada.

Lo más destacado de la temporada navideña de Starbucks

Los fanáticos podrán de disfrutar del regreso de la galleta de muñeco de nieve, favorita de los fans, así como la barra de arándanos y el pastel danés de queso y ciruelas azucaradas. Crédito: Starbucks | Cortesía

Starbucks anunció que a partir del 6 de noviembre regresan las bebidas favoritas como el Peppermint Mocha, Caramel Brulée Latte, Iced Sugar Cookie Latte y el Iced Gingerbread Chai. También está previsto que incluyan en el menú el Chestnut Praline Latte y el Eggnog Latte.

Uno de los atractivos del lanzamiento navideño es el regreso de Día de la Copa Roja, donde los clientes reciben un vaso navideño reutilizable y coleccionable con la compra de cualquier bebida artesanal navideña.

La gigante del café tendrá disponibles la popular galleta de muñeco de nieve, el nuevo pastel pop de oso polar y el pan de canela ideales para acompañar las bebidas.

Nuevas colecciones para la Navidad

Starbucks lanza tres colecciones de productos inspirados en la Navidad una con los elementos clásicos como los árboles, guirnaldas con los colores verde oscuro, dorado, rojo y blanco, colecciones Reserve están enfocadas en la cultura, la música y el cóctel y una con Hello Kitty como protagonista con diseños decembrinos. Los precios tienen un rango de precios entre $19.95 y $39.95.

Vaso de Vidrio Bearista para Bebidas Frías: Vaso de vidrio para bebidas frías (café, matcha helado). Aporta alegría visual. Precio: $29.95

Vaso de vidrio para bebidas frías (café, matcha helado). Aporta alegría visual. Precio: $29.95 Taza de Flor de Pascua Dorada: Taza dorada de edición limitada con diseño de flor de Pascua. Incluye caja de regalo roja. Precio: $29.95

Taza dorada de edición limitada con diseño de flor de Pascua. Incluye caja de regalo roja. Precio: $29.95 Vaso de Cinta Roja : Vaso lujoso de acero inoxidable con modernos lazos navideños, inspirado en el cordón del delantal de barista. Precio: $27.95

: Vaso lujoso de acero inoxidable con modernos lazos navideños, inspirado en el cordón del delantal de barista. Precio: $27.95 Vaso Starbucks Blanco: Vaso de acero inoxidable con diseño elegante y neutro para uso durante todo el año. Precio: $39.95

Vaso de acero inoxidable con diseño elegante y neutro para uso durante todo el año. Precio: $39.95 Taza Navideña de Starbucks: Taza verde adornada con copos de nieve y un asa inspirada en un árbol de Navidad con una estrella. Ideal para bebidas cálidas. Precio: $19.95

Taza verde adornada con copos de nieve y un asa inspirada en un árbol de Navidad con una estrella. Ideal para bebidas cálidas. Precio: $19.95 Vaso Moteado Dorado: Vaso alto y estilizado de acero inoxidable verde intenso con detalles dorados. Precio: $32.95

Colecciones Exclusivas Starbucks Reserve (Chicago y Nueva York)

La colección Navideña Starbucks Reserve trae artículos exclusivos diseñados como regalos especiales o recuerdos para conmemorar la visita a las Starbucks Reserve de Chicago y Nueva York.

Colección Let It Play: Rinde homenaje a la cultura musical de Starbucks. Incluye un álbum navideño de edición limitada y un tocadiscos.

Colección Espresso Martini: Inspirada en el cóctel Starbucks Reserve Espresso Martini. Incluye un juego de copas, un sombrero y un elegante broche.

Colección Global Roastery: Inspirada en los carteles de “Now Roasting” y los barriles de café de las Roasteries. Incluye un juego de adornos de cerámica, un vaso con símbolo global, un adorno de maleta y un juego de barricas de café demi.

Starbucks y Hello Kitty: Colección de Amistad

Starbucks lanzó nuevo menú y una nueva colección inspirada en Hello Kitty. Crédito: Starbucks | Cortesía

Hello Kitty, creado por Sanrio en 1974, es el centro de esta colección que tiene como centro “Juntos en la diversión para siempre” que estará disponible en cafeterías Starbucks participantes de EE. UU. y Canadá.

Peluche en Caja: Hello Kitty vestida con el delantal verde de Starbucks y su amigo, el oso de peluche Tiny Chum. Precio: $34.95

Vaso de Acero Inoxidable (355 ml): Para bebidas frías y calientes. Incluye a Hello Kitty y Tiny Chum con tapa verde Starbucks. Precio: $32.95

Taza de Cerámica (473 ml): Diseño de Hello Kitty con un lazo rojo de silicona. Precio: $32.95

Taza Fría de Acero Inoxidable (750 ml): Capacidad extra para bebidas navideñas heladas. Precio: $32.95

Botella de Agua (20 onzas): Acero inoxidable con el mensaje “Juntos en la diversión para siempre”. Precio: $29.95

Taza Fría de Acrílico (24 onzas): Diseño con Hello Kitty, su amigo, granos de café y tazas de Starbucks. Precio: $24.95

Tarjetas de Regalo: Tarjeta Física y Digital Estándar: Carga mínima de $5 y la tarjeta especial física con la forma de Hello Kitty disponible con una carga de $10 o más.

Con información Starbucks

