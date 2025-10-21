Tres niños fueron abandonados en una tienda de campaña en un parque de Georgia

Una pareja fue arrestada y acusada de crueldad infantil después de abandonar a sus tres hijos, entre ellos uno con síndrome de Down en un parque del condado de Carroll. Los oficiales de la policía encontraron a las niños en graves condiciones y no habían comido en dos días.

La oficina del sheriff del condado de Carroll envió a sus agentes al parque Little Tallapoosa, luego de recibir un informe sobre unos niños que vivían solos en una tienda de campaña. Cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron a los tres menores de 2, 4 y 5 años, quienes estaban en muy mal estado, cubiertos de tierra y heces.

Uno de los menores con síndrome de Down

Los niños de 4 y 5 años indicaron a los oficiales que sus padres los habían dejado en ese lugar y tenían sin comer dos días. El niño más pequeño tiene síndrome de Down y una enfermedad infecciosa crónica que le afectaba los dientes, publicó Fox 5 Atlanta.

El sheriff informó que Jason Askea, de 46 años y Kira Askea, de 41, padres de los tres infantes fueron arrestados sin derecho a fianza. Según el mismo noticiero reveló que la familia estaba viviendo en el parque desde tiempo atrás.

Antes de irse cortaron el oxígeno del niño enfermo

Los padres decidieron abandonar a los niños, pero antes de irse cortaron la sonda de oxígeno y alimentación del niño de 2 años, lo cual era necesario para el desarrollo cerebral y su ingesta calórica.

El sitio Law&Crime informó que los señores Askea dijeron a la policía que habían perdido su hogar recientemente y que habían estado viviendo con sus hijos en una tienda de campaña en el parque.

Jason y Kira están acusados ​​de crueldad infantil con dolor físico o mental excesivo. Los tres niños quedaron bajo la custodia del Departamento de Servicios para la Familia y la Infancia del estado.

