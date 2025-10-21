window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Tres niños fueron abandonados en una tienda de campaña en un parque de Georgia

Los menores le dijeron a la policía que sus padres los habían dejado ahí y tenían dos días sin comer. Uno de los niños padece síndrome de Down

En el área de acampar del parque Little Tallapoosa fueron hallados los tres menores.

Avatar de Roxana Navarro

Por  Roxana Navarro

Una pareja fue arrestada y acusada de crueldad infantil después de abandonar a sus tres hijos, entre ellos uno con síndrome de Down en un parque del condado de Carroll. Los oficiales de la policía encontraron a las niños en graves condiciones y no habían comido en dos días.

La oficina del sheriff del condado de Carroll envió a sus agentes al parque Little Tallapoosa, luego de recibir un informe sobre unos niños que vivían solos en una tienda de campaña. Cuando los oficiales llegaron al lugar encontraron a los tres menores de 2, 4 y 5 años, quienes estaban en muy mal estado, cubiertos de tierra y heces.

Uno de los menores con síndrome de Down

Los niños de 4 y 5 años indicaron a los oficiales que sus padres los habían dejado en ese lugar y tenían sin comer dos días. El niño más pequeño tiene síndrome de Down y una enfermedad infecciosa crónica que le afectaba los dientes, publicó Fox 5 Atlanta.

El sheriff informó que Jason Askea, de 46 años y Kira Askea, de 41, padres de los tres infantes fueron arrestados sin derecho a fianza. Según el mismo noticiero reveló que la familia estaba viviendo en el parque desde tiempo atrás.

Antes de irse cortaron el oxígeno del niño enfermo

Los padres decidieron abandonar a los niños, pero antes de irse cortaron la sonda de oxígeno y alimentación del niño de 2 años, lo cual era necesario para el desarrollo cerebral y su ingesta calórica.

El sitio Law&Crime informó que los señores Askea dijeron a la policía que habían perdido su hogar recientemente y que habían estado viviendo con sus hijos en una tienda de campaña en el parque.

Jason y Kira están acusados ​​de crueldad infantil con dolor físico o mental excesivo. Los tres niños quedaron bajo la custodia del Departamento de Servicios para la Familia y la Infancia del estado.

En esta nota

Georgia Abuso a menores
