Aislinn Derbez reflexiona sobre el acceso a la terapia y la salud mental

Aislinn Derbez, en un nuevo capítulo de “Ruido Social”, habló sobre el cuidado de la salud mental, dado que la finalidad de este espacio es lograr crear conciencia sobre las diferentes problemáticas que puede presentar una persona distinta a lo que se acostumbra. Por ello, la hija de Eugenio Derbez puso como ejemplo a un ser humano que vive en situación de calle.

“Cuando no estamos acostumbrados a estar con gente distinta a nosotros, tus videos nos humanizan a todos y nos damos cuenta de que no hay tanta diferencia entre esa persona que está viviendo en la calle y yo, que sentimos las mismas cosas y tenemos los mismos miedos. Eso nos ayuda a empatizar y a dejar de vernos tan distantes,” dijo.

La actriz destacó que los seres humanos evitan este tipo de situaciones, pensando que están exentos de eso, y que todo es mucho más complejo cuando se tienen experiencias poco comunes. Si no se hace lo propio, no se enfrentan las consecuencias, razón por la cual cree que es una fortuna recibir ayuda profesional, aunque no todos tienen la posibilidad.

“Yo creo que es mil veces más fácil de lo que la gente cree, porque pensamos: ‘A mí no me va a pasar’, y el tema de situaciones traumáticas siempre tiene una consecuencia si no se trabaja. Lamentablemente, el autoconocimiento y la terapia son un privilegio al cual casi nadie tiene acceso. Muchas veces, lo único que les queda son las adicciones”, agregó.

Derbez considera que hay enfoques básicos en las personas que deben tratarse para poder dar ese paso y continuar adelante. Influye en que cada quien quiera mejorar y conocerse. La hija del comediante mexicano aseguró que mentalmente no todos están preparados para ello, lo que termina afectando los problemas del pasado de cada uno.

“No hay manera en la que tú puedas enfocar tu autoconocimiento, en tu crecimiento personal, en mejorar a ti mismo, si no tienes tus necesidades básicas cubiertas, porque lo último que te vas a poner a buscar es estar mejor y conocerte más. Lo primero que necesitas es tener tus necesidades básicas, y la mayoría en este país no las tiene cubiertas; por eso no se puede poner a pensar en cómo curar sus traumas”, añadió.

