Courtois y Bellingham salvan al Real Madrid en una sufrida victoria ante la Juventus

El Real Madrid logró una ajustada victoria por 1-0 ante la Juventus en el Santiago Bernabéu, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. El conjunto blanco, que mantiene su pleno de triunfos en el torneo, volvió a depender del talento de Thibaut Courtois y del oportunismo de Jude Bellingham, autor del único gol del encuentro.

El equipo dirigido por Xabi Alonso no mostró su mejor versión, pero consiguió sumar tres puntos vitales en un encuentro en el que la figura del guardameta belga fue determinante. Courtois realizó varias atajadas de alto nivel, entre ellas un disparo de McKennie y un mano a mano frente a Vlahovic, evitando que la Juventus se adelantara en el marcador.

El gol del triunfo llegó en la segunda mitad, tras una jugada individual de Vinícius Jr. que terminó en el poste. El rebote fue aprovechado por Bellingham, quien definió con precisión para poner en ventaja al Madrid y romper una sequía goleadora en el Bernabéu que se extendía desde el 1 de abril.

El técnico merengue apostó por un 4-3-3, con Bellingham y Arda Güler en el mediocampo y Mbappé y Vinícius como referencias ofensivas. Sin embargo, el equipo careció de fluidez y solidez, dejando espacios que la Juventus intentó aprovechar con transiciones rápidas.

Pese a las dificultades, el Real Madrid sumó su tercera victoria consecutiva en la Champions y se mantiene como líder de su grupo. El triunfo llega en un momento clave, a pocos días del Clásico ante el Barcelona, aunque las dudas sobre el funcionamiento colectivo persisten, especialmente en la defensa.

