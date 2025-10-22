Hombre mayor abusó de niña, hija de su novia: declarado culpable en NJ

Osbourne Gooden, acusado de 63 años, fue hallado culpable de violar a una niña, hija de una mujer con la que salía en Nueva Jersey.

Al momento del abuso la víctima tenía 10 años de edad. Según las autoridades, la menor estaba sentada en el porche de su casa disfrutando de unas paletas heladas con su madre y unos amigos el 22 de junio de 2020, pero en algún momento quedó sola y Gooden la siguió y violó dentro de la residencia en Irvington.

Más de cinco años después, Gooden fue hallado culpable. “Agradecemos al jurado su cuidadosa evaluación de las pruebas y a la víctima su valentía al presentarse”, declaró en un comunicado la fiscal adjunta del condado Essex, Cynthia Teller, quien llevó el caso. “Este veredicto de culpabilidad no solo confirma que se escuchó la verdad, sino que también es un paso importante hacia la justicia y un mensaje claro de que los delitos contra menores no quedarán impunes”, declaró Teller.

Gooden enfrenta una pena de entre 25 años y cadena perpetua cuando sea sentenciado el 21 de noviembre, acotó Daily News. Permanecerá bajo custodia hasta entonces y también estará obligado a registrarse como delincuente sexual de acuerdo con la Ley Megan.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Este mes Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno suyo menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton, Nueva Jersey.

La semana pasada un padre de 33 años fue condenado por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY). El mes pasado, otro padre en el condado Suffolk (NY) fue hallado culpable de agredir sexualmente a su hija de 5 años en múltiples ocasiones.

En agosto Delon Hughes, un residente de Brooklyn (NYC) previamente arrestado al menos tres veces por cargos de violación, fue apresado nuevamente tras viajar a Long Island (NY) y supuestamente violar a una adolescente que conoció por internet usando la aplicación Snapchat.

En junio un padre fue sentenciado a 48 años de cárcel en Long Island (NY) por abusar sexualmente de sus hijas cuando tenían tan sólo 8 y 10 años. En abril un jurado halló culpable a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra desde que era una niña de 8 años hasta su adolescencia en Nueva York. En marzo un abuelo fue sentenciado a 25 años de prisión después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña.

En noviembre un inmigrante indocumentado fue arrestado y acusado de abusar de una niña de 5 años en una casa compartida en Long Island (NY). En octubre de 2024 una mujer obtuvo $25 millones de dólares en una demanda contra su hermano por abuso sexual en Nueva York.

En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión y 20 más de supervisión posterior a su liberación por abusar durante años de su hijastra menor de edad en un hogar en Center Moriches (NY). También ese año una mujer le dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente cuando era niña.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

