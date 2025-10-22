Seguro Social enviará pagos de hasta $5,108 a jubilados el día de hoy

Este miércoles 22 de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) realizará la tercera ronda de pagos del mes a millones de jubilados en Estados Unidos, con montos que pueden alcanzar hasta $5,108 dólares para quienes se retiraron a los 70 años, según las cifras oficiales.

Quiénes reciben el pago de hoy

El calendario de la SSA establece que los beneficiarios nacidos entre el día 21 y el 31 de cualquier mes del año recibirán hoy su depósito mensual.



Los pagos anteriores de octubre se distribuyeron el 8 de octubre para los nacidos del 1 al 10 de cualquier mes del año, y el 15 de octubre para quienes cumplen entre el 11 y el 20 de cualquier mes del año.

Además, desde el 30 de septiembre, entró en vigor una orden ejecutiva que obliga a que todos los pagos federales se realicen por vía electrónica, eliminando casi por completo el uso de cheques en papel.

Actualmente, menos del 1% de los beneficiarios todavía recibe su dinero por correo.

Cómo se determina el monto del beneficio

El monto del cheque mensual depende de tres factores principales: la edad de jubilación, el monto total aportado al sistema durante la vida laboral y los años de contribución.

De acuerdo con la SSA, un trabajador que decide jubilarse a los 62 años puede recibir hasta $2,831 dólares mensuales, mientras que quienes esperan hasta los 70 años alcanzan el máximo de $5,108 dólares.

La agencia también ofrece una calculadora personalizada en su sitio web, donde cada ciudadano puede estimar cuánto recibirá según su historial de ingresos y edad de retiro.

Una advertencia sobre el futuro del programa

Los analistas advierten que, si el Congreso no toma medidas, el fondo fiduciario del Seguro Social podría enfrentar dificultades financieras a partir de 2034, debido al aumento en el número de jubilados y la disminución de trabajadores activos que aportan al sistema.

El Seguro Social sigue financiándose principalmente mediante impuestos sobre la nómina, que pagan tanto los empleados como los empleadores.

Sigue leyendo:

– Fechas de pagos para jubilados y pensionados en lo que resta de 2025

– Cuánto dinero recibe en promedio un jubilado de 85 años

– Cierre del gobierno: servicios y beneficios del Seguro Social suspendidos ¿a quiénes afecta?