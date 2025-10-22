Seguro Social enviará pagos de hasta $5,108 a jubilados el día de hoy
El Seguro Social pagará hoy hasta $5,108 a jubilados nacidos entre el 21 y el 31, según la SSA. Es la tercera ronda de pagos de octubre
Este miércoles 22 de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) realizará la tercera ronda de pagos del mes a millones de jubilados en Estados Unidos, con montos que pueden alcanzar hasta $5,108 dólares para quienes se retiraron a los 70 años, según las cifras oficiales.
Quiénes reciben el pago de hoy
El calendario de la SSA establece que los beneficiarios nacidos entre el día 21 y el 31 de cualquier mes del año recibirán hoy su depósito mensual.
Los pagos anteriores de octubre se distribuyeron el 8 de octubre para los nacidos del 1 al 10 de cualquier mes del año, y el 15 de octubre para quienes cumplen entre el 11 y el 20 de cualquier mes del año.
Además, desde el 30 de septiembre, entró en vigor una orden ejecutiva que obliga a que todos los pagos federales se realicen por vía electrónica, eliminando casi por completo el uso de cheques en papel.
Actualmente, menos del 1% de los beneficiarios todavía recibe su dinero por correo.
Cómo se determina el monto del beneficio
El monto del cheque mensual depende de tres factores principales: la edad de jubilación, el monto total aportado al sistema durante la vida laboral y los años de contribución.
De acuerdo con la SSA, un trabajador que decide jubilarse a los 62 años puede recibir hasta $2,831 dólares mensuales, mientras que quienes esperan hasta los 70 años alcanzan el máximo de $5,108 dólares.
La agencia también ofrece una calculadora personalizada en su sitio web, donde cada ciudadano puede estimar cuánto recibirá según su historial de ingresos y edad de retiro.
Una advertencia sobre el futuro del programa
Los analistas advierten que, si el Congreso no toma medidas, el fondo fiduciario del Seguro Social podría enfrentar dificultades financieras a partir de 2034, debido al aumento en el número de jubilados y la disminución de trabajadores activos que aportan al sistema.
El Seguro Social sigue financiándose principalmente mediante impuestos sobre la nómina, que pagan tanto los empleados como los empleadores.
