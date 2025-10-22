Yahir revela la complejidad de su vínculo con su hijo y la sobriedad

Yahir siempre ha dejado claro que la relación con su hijo Tristan jamás ha sido sencilla, y una de esas razones se debe a las adicciones que ha tenido. Durante mucho tiempo, llegaron a estar separados; sin embargo, ahora tiene otra postura, pero no aparta el hecho de que todo entre ellos sigue siendo bastante complejo. Aunque cuando está con los sentidos activos, el vínculo que llevan es bastante sano.

“Ha sido una relación dura, una relación muy difícil, pero gracias a Dios, cuando está en sobriedad, tenemos una comunicación bien linda”, dijo durante una conversación con Nayo Escobar.

El cantante agregó que, en medio de las dificultades, siempre ha estado ahí para su hijo, recalcando que, en medio de esos procesos, han estado sin hablarse; sin embargo, el apoyo no ha dejado de existir. Entre ellos, uno de los puntos que más ha destacado son las complejidades en la salud.

“No le he faltado nunca, nunca, lo puedo decir abiertamente. Yo he estado con Tristan y él ha estado conmigo en momentos bien duros, bien difíciles. Ha habido distanciamientos, pero por temas de una enfermedad que ha sido muy ruda y muy fuerte”, manifestó.

Yahir respondió si cree que él tiene la misma relación que tú con su papá y dijo: “La tuvimos, pero no, ya no. Ya no, pero te voy a decir una cosa, le hacemos la lucha. Y eso se me hace bien chido. Ya no, pero le hacemos la lucha. Sí, la tuvimos y ha sido una relación dura, una relación muy difícil, pero gracias a Dios, mi hijo, cuando está en esos momentos de sobriedad, como en este momento que tiene un ratote… tenemos una comunicación bien linda de ‘te amo’ y ‘te quiero’, abrazos y vernos”, manifestó.

El cantante no pudo evitar destacar todo el esfuerzo que su hijo ha estado realizando para poder crecer a nivel profesional. Y es que él lo ha visto, y parte de esta decisión se debe a todos los oscuros momentos que llegó a vivir en un pasado y que no quiere seguir repitiendo.

“Me enteré de muchas cosas que él ha estado haciendo, tanto de trabajo como en lo personal. Él, a base de esfuerzo y de cosas duras que vivió, decidió ponerle un fin a esto”, finalizó diciendo.

