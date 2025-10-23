Brian Rodríguez: “Contento por seguir perteneciendo al Club América”

Las Águilas del Club América han logrado asegurar la continuidad de su jugador estrella para unas cuantas temporadas más con el objetivo de poder seguir luchando por muchos más títulos; se trata del uruguayo Brian Rodríguez, quien se ha establecido como una pieza clave desde su llegada al club a mediados de 2022.

La información de esta renovación a dio a conocer el equipo azulcrema a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), donde mostraron una serie de fotografías de este jugador en el momento en el que se encuentra firmando su contrato.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, de Mediotiempo, el jugador firmó una extensión hasta la temporada 2029 luego de haber llegado a un acuerdo que resultó beneficioso para ambas partes tras varios días de negociaciones.

Brian Rodríguez en festejo de gol, durante el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

“Muy feliz y muy contento de seguir perteneciendo a esta institución tan grande y con tanta historia, creo que se logró renovar y contento con esto. Desde el día uno me mostraron el amor que tienen por este club, el amor que sienten por los jugadores, el apoyo siempre está y creo que en cada partido se demuestra en los estadios y cada ciudad que vamos y por redes sociales he recibido un gran amor por parte de los azulcrema así que muy agradecido con eso”, expresó Rodríguez.

La renovación del jugador charrúa no fue un proceso rápido e incluso su agente, Edgardo Lasalvia, llegó a mencionar que existía la posibilidad de que Brian dejara el club ante el gran protagonismo que ha venido teniendo con la selección de Uruguay al mando de Marcelo Bielsa. Sin embargo, la directiva de América estuvo firme en su deseo de mantenerlo, aunque dejaron en claro que si llegaba una oferta suficientemente atractiva, no pondrían barreras a su salida.

Rubén Rodríguez había revelado que América había recibido varias propuestas para hacerse con sus servicios en agosto de este año. Entre los clubes interesados se encontraban el Al Rayyan de Qatar y el Inter Miami de Estados Unidos, aunque su deseo siempre fue quedarse en Coapa.

Brian Rodríguez en festejo de gol, durante el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025. Foto: Imago7/ Alexis Chavez

“Yo ya arreglé el contrato del jugador y solo falta el tema de los clubes. El América pide más plata pero en cuatro meses se puede ir libre y hoy tienen una oferta de 10 millones de dólares, pero Santiago Baños quiere más”, dijo Lasalvia ese mismo mes, demostrando la tensión que existió entre ambas partes

Desde su llegada en el 2022 el jugador acumula un total de 97 partidos disputados defendiendo los colores de las Águilas del América y marcando un total de 23 goles para demostrar que es toda una figura dentro de la institución. En esta campaña ha mostrado uno de sus mejores ritmos al disputar 13 de los 14 duelos hasta la fecha y anotando en cinco oportunidades, además de haber brindado tres asistencias.

