EE.UU. ataca segunda narcolancha en el Pacífico: “Estos ataques continuarán día tras día”

El secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth anunció que el Comando Sur realizó otro ataque a una narcolancha en el Pacífico, en donde murieron tres personas, quienes dijeron eran narcotraficantes y a los cuales comparó con el grupo terrorista Al Qaeda.

A través de su cuenta en X, Hegseth mostró un video en el momento en el que la lancha recibe el impacto y después arde en llamas.

“Estos narcotraficantes son Al Qaeda de nuestro hemisferio”

“Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD)”, escribió el secretario.

“Estos narcotraficantes son la Al Qaeda de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga”, advirtió Hegseth.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

Este es el segundo ataque contra una nave acuática en el Pacífico cerca de las costas de Colombia en un transcurso de 24 horas. El miércoles Hegseth informó sobre la destrucción de una lancha en la que viajaban dos personas y presuntamente iba cargada con narcóticos.

“Transportaban narcóticos”

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos”, indicó con relación al segundo ataque.

Y agregó: “Tres narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”.

En un lapso de 24 horas, cinco personas murieron, los cuales fueron señalados como narcotraficantes por las autoridades estadounidenses.

Nueve ataques a narcolanchas en total

Desde que se inició la operación antidrogas en el Caribe, este sería el noveno golpe contra narcolanchas y el segundo en el Pacífico, todas presuntamente relacionadas con el narcotráfico.

“Estos ataques continuarán, día tras día. No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades”, subrayó el secretario.

Trump vs. Petro

Mientras, el presidente Trump ordenó cortar toda ayuda económica y subsidio a Colombia, pero además calificó a Gustavo Petro, como “es un matón, es un mal tipo que produce mucha droga”.

El presidente colombiano reaccionó ante las acusaciones y advirtió que acudirá a la justicia estadounidense para defenderse.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE.UU. altos funcionarios me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió Petro en X.

