El último uniforme de los Yankees vestido por Lou Gehrig se vende por $2.7 millones de dólares

El uniforme de Lou Gehrig usado en su última aparición en el Yankee Stadium alcanzó un precio récord de $2.712 millones de dólares en una subasta organizada por Christie’s y Hunt Auctions, marcando la cifra más alta jamás pagada por un objeto de recuerdo del legendario jugador de los New York Yankees.

La pieza histórica formó parte de la Colección del Dr. G.B. Espy y corresponde al segundo juego de la Serie Mundial de 1939, el último año en que Gehrig vistió el uniforme de los Yankees. Ese mismo año, el “Caballo de Hierro” fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que obligó a poner fin a su racha récord de 2,130 juegos consecutivos.

El uniforme fue autenticado el 5 de octubre de 1939, fecha en la que Gehrig vistió por última vez una camiseta de local de los Yankees. Según la descripción del lote, el jersey fue preservado por un tintorero encargado de limpiar los uniformes de los Newark Bears, filial del club neoyorquino. Al reconocer la prenda de Gehrig, decidió conservarla durante más de 50 años.

En 1991, el coleccionista Dr. G.B. Espy adquirió el uniforme por $115,000 dólares, y más de tres décadas después, la pieza se ha convertido en una de las más valiosas del béisbol.

En la misma subasta, otros artículos de alto valor cambiaron de manos: un bate usado por Gehrig en la Serie Mundial de 1938 se vendió por $1.197 millones de dólares, mientras que el anillo del Salón de la Fama de Jackie Robinson alcanzó los $693,000 dólares. Ambos montos incluyen la prima del comprador.

