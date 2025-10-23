Fiscal general de NY, Letitia James, pedirá desestimar la acusación federal en su contra

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pedirá este viernes a un juez federal de Virginia que desestime la acusación penal en su contra por presunto fraude bancario y falsedad ante una institución financiera, argumentando que el nombramiento de la fiscal que lleva el caso, Lindsey Halligan, fue ilegal.

Según los documentos judiciales presentados este jueves, James impugnará la legitimidad del cargo de Halligan, una exabogada del presidente Donald Trump, designada por él como fiscal federal del Distrito Este de Virginia.

El equipo de defensa sostiene que dicha designación no cumple con los requisitos legales establecidos, según NBC News.

Durante la audiencia prevista para este viernes ante una corte de Norfolk (Virginia), se prevé que se declare no culpable y pida la anulación formal de los cargos.

El nombramiento de Halligan ha generado controversia desde el mes pasado, cuando reemplazó a su predecesor, quien habría renunciado tras presiones de Trump.

De acuerdo con reportes de The Guardian, otro caso similar involucra al exdirector del FBI, James Comey, quien también impugnó el nombramiento de Halligan. Su audiencia está prevista para el 13 de noviembre en Carolina del Sur.

Solicitud para limitar declaraciones

La defensa de James también pidió al tribunal que prohíba a la Fiscalía realizar comentarios públicos o filtraciones sobre el proceso judicial. Los abogados aseguran que funcionarios del gobierno han hecho declaraciones que podrían comprometer la imparcialidad del juicio, reseñó NBC News.

En su escrito, citaron un intercambio de mensajes entre Halligan y la periodista Anna Bower, del medio Lawfare, publicado el 20 de octubre, en las que Halligan habría cuestionado la cobertura de Bower sobre el caso, afirmando que “estás dando por sentado que existen pruebas exculpatorias sin saber de qué estás hablando”.

Los representantes legales de James calificaron ese contacto como una “sorprendente divulgación de información interna del gobierno”, y solicitaron que el juez intervenga para impedir nuevas comunicaciones o comentarios de fiscales y agentes involucrados.

“Para garantizar un juicio justo y procedimientos imparciales, pedimos al tribunal evitar cualquier divulgación adicional de materiales de investigación y declaraciones a los medios sobre este caso”, señalaron los abogados en el documento.

James ha negado haber cometido irregularidades y mantiene que las acusaciones forman parte de un ataque político, en medio de la tensión creciente entre su oficina y el gobierno de Trump.

Sigue leyendo:

• Demócratas de NY se unen a Letitia James tras acusación: “Hemos cruzado una línea roja”

• Acusan por fraude bancario a la fiscal general de NY y opositora a Trump, Letitia James

• Gobierno de Trump despidió a la fiscal que se negó a presentar cargos contra Letitia James