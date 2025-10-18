Gobierno de Trump despidió a la fiscal que se negó a presentar cargos contra Letitia James

La administración del presidente Donald Trump despidió este viernes a la fiscal federal Elizabeth Yusi, quien se negó a presentar cargos contra la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, según informó The New York Times. Su adjunta, Kristin G. Bird, también fue destituida, confirmaron fuentes familiarizadas con el asunto.

El despido de Yusi se produce en el contexto de los esfuerzos de funcionarios de carrera del Departamento de Justicia por frenar lo que consideran intentos de Trump de usar la justicia federal para atacar a adversarios políticos.

Durante su trayectoria, la ahora exfiscal federal supervisó importantes casos penales en la oficina de Norfolk, en el Distrito Este de Virginia, y destacó en investigaciones de delitos violentos y fraude, pero se negó a imputar a James al considerar que no existía causa probable, de acuerdo con el diario neoyorquino.

Lindsey Halligan impulsa acusación contra Letitia James

Según fuentes de ABC News, Lindsey Halligan, designada recientemente como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, asumió la oficina tras la renuncia de su predecesor, quien se había opuesto a las demandas de Trump de procesar a James y al exdirector del FBI, James Comey.

Sin el respaldo de fiscales de carrera, Halligan avanzó en la acusación contra James y logró que un gran jurado federal acusara a la fiscal general el pasado 9 de octubre por dos cargos de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera.

La acusación sostiene que Letitia James habría declarado falsamente que usaría una propiedad comprada en Norfolk, Virginia, como segunda residencia, pero en realidad la habría alquilado, lo que le permitió obtener condiciones favorables en su préstamo y ahorrarse aproximadamente $19,000 dólares.

La fiscal general de Nueva York negó los cargos y calificó su procesamiento como un intento de instrumentalizar el Departamento de Justicia para atacar a sus opositores políticos.

James tiene previsto comparecer ante el tribunal para la lectura de cargos el próximo viernes.

El despido de Elizabeth Yusi y Kristin G. Bird se suma a una serie de salidas y ceses en la fiscalía federal del Distrito Este de Virginia, una oficina que históricamente maneja casos de terrorismo y seguridad nacional.

El mes pasado, Erik S. Siebert, predecesor de Halligan, renunció tras negarse a presentar cargos contra Comey. Posteriormente, Michael P. Ben’Ary y otros funcionarios de alto rango también fueron despedidos o renunciaron, en lo que expertos han descrito como una agitación política sin precedentes en la oficina, de acuerdo con ABC News.

Durante la administración Trump, los fiscales designados por el presidente han presentado acusaciones formales contra varios de sus adversarios políticos, incluyendo a James, Comey y, más recientemente, el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, reportó EFE.

