Jaron Ennis asegura que Terence Crawford es la nueva “cara del boxeo” tras opacar a Canelo Álvarez

El boxeador estadounidense Jaron “Boots” Ennis ha generado controversia en el mundo del boxeo al afirmar categóricamente que Terence Crawford ha tomado el trono de la máxima figura del deporte, un puesto que durante años ha sido atribuido al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Para Ennis, la dominante victoria de Crawford sobre Álvarez en septiembre pasado fue el momento definitivo que marcó el cambio de guardia en la cima del pugilismo mundial. La hazaña de “Bud” al subir tres divisiones y destronar al campeón indiscutido de las 168 libras, convenció a una de las promesas más grandes de la actualidad.

El impacto de vencer a la máxima figura

La discusión sobre quién ostenta el título de “la cara del boxeo” siempre ha sido intensa, pero tras el resultado en Las Vegas, el invicto Jaron Ennis no tiene dudas sobre el nuevo monarca.

“Acaba de vencer a Canelo, la cara del boxeo. Eso convierte a Crawford en la cara del boxeo actual”, comentó Ennis en una entrevista con Ariel Helwani, reconociendo el golpe de autoridad de su compatriota.

Para el joven peleador, la victoria de Crawford no solo consolidó un legado histórico, sino que le otorgó el privilegio de elegir su camino futuro, un derecho que se ganó en el cuadrilátero.

“Que ese hombre disfrute de su victoria. Se ganó el derecho a pelear con quien quiera. Se lo ganó”, agregó Ennis.

Con estas palabras, Jaron Ennis avala la impresionante trayectoria de Crawford (42-0, 31 KOs), quien no solo se convirtió en el primer campeón indiscutido en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro cinturones, sino que también despojó a Canelo de su estatus como el boxeador más dominante y reconocido del momento.

La declaración de Ennis, quien incluso llegó a ser sparring de Canelo en su preparación para la pelea contra “Bud”, añade más peso al impacto de la victoria de Crawford y consolida su figura como el referente principal del boxeo.

