Kim Kardashian celebró su cumpleaños en París y Londres

Al mismo tiempo que promociona la serie ‘All’s Fair’, Kim Kardashian también ha celebrado su cumpleaños número 45. La celebración ha tenido lugar en Europa, primero en París y luego en Londres.

El cumpleaños de la celebridad de televisión y empresaria fue el pasado 21 de octubre. Ese mismo día pudo compartir con algunas de sus compañeras de serie en el club de cabaret llamado Crazy Horse y que data de los años 50.

Para esta celebración en París, Kardashian, quien pronto se estrena públicamente como actriz, lució un vestido de Alexander McQueen y Givenchy.

Kardashian dejó París y viajó a Londres, Inglaterra, donde también tenía planes para seguir celebrando su cumpleaños 45. En la capital inglesa tuvo otra fiesta exclusiva y se han compartido algunas fotos fuera del sitio donde se dio el encuentro.

Esta segunda fiesta fue organizada por el fotógrafo de moda Mert Alas y como escenario usó su propia casa en la ciudad. Aunque no se tiene claro quiénes fueron los invitados a la exclusiva fiesta, sí se ha compartido fotos de lo que lució Kardashian para asistir.

Kardashian presumió su cuerpo con un atrevido conjunto transparente, aunque aún no ha quedado claro de quién es el diseño. En las fotos que se compartieron también se puede ver que una de las invitadas fue su madre, Kris Jenner, quien este año ha tenido un drástico cambio de apariencia.

Kim Kardashian llamó la atención en Londres por su ajustado vestido con transparencias. Crédito: Goff Photos | Grosby Group

Sigue leyendo:

• ‘All’s Fair’ estrenó para Hollywood y Kim Kardashian es elogiada por Ryan Murphy

• Kim Kardashian da de qué hablar lanzando polémicas prendas de SKIMS

• Kim Kardashian confiesa los motivos detrás de su divorcio de Kanye West