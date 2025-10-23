Maribel Guardia no quiere un funeral: “Yo no quiero que me velen”

Maribel Guardia sigue muy afectada por la partida física de su hijo, que fue en el año 2023. En el programa de televisión “Hoy” compartieron un video donde la actriz está hablando con Lucía Méndez y le menciona que el día que fallezca no quiere que la metan en un ataúd y menos que le hagan un velorio para que las personas vayan a ver cómo quedó. Ella desea la cremación y que la despidan con música.

“Yo no quiero que me metan en una caja muerta. El día que me muera, no quiero que me velen, que me incineren luego, luego y que me pongan en la cajita. El que quiera ir a verme, que me vea ahí en la cajita, no en la caja… Yo quiero que me incineren y quiero que me lleven mariachi“, dijo la actriz.

El periodista Ernesto Buitrón le hizo una entrevista y ella le reveló que, tras la situación registrada con su hijo, seguir con vida para ella sería no era una solución: “Alguna vez me quise morir con Julián, yo dije: ‘Me voy a morir, ya nada importa, ¡vale madre!‘. Y me puse a pensar qué quería Julián para mí; él quería que estuviera bien, entera, que siguiera adelante”.

“También a Dios, tengo que darle gracias a Dios por la vida que estoy viviendo y por la que me toca seguir viviendo, y lo voy a hacer con dignidad, con respeto, con amor, con alegría y haciendo honor a la vida de mi hijo“, dijo la actriz.

Guardia explicó que, mientras algunos consideran que es sencillo hablar constantemente de su hijo fallecido, a ella solamente le genera dolor dado que lo extraña demasiado; en ocasiones se siente con pena por todas las lágrimas que bota por ese sufrimiento y vacío tan grande que quedó en su vida.

“Hablar de mi hijo todo el tiempo es doloroso, me cuesta, es llorar todo el tiempo; me da vergüenza porque a veces me echo a llorar, parezco María Magdalena, pero es inevitable. Lloro por Julián todos los días, y a veces lloro de alegría, de agradecimiento y de mucha pena”, añadió durante la conversación.

Sigue leyendo:

· Maribel Guardia e Imelda Tuñón declaran en el juzgado por la herencia de Julián Figueroa

· Maribel Guardia cuenta qué hará con las cenizas de Julián Figueroa

· Maribel Guardia defiende su amor por su nieto tras declaraciones de su exnuera