Messi y Heung Min Son impulsan récords históricos de audiencia y asistencia en la MLS 2025

La MLS cerró la temporada 2025 con cifras récord en prácticamente todos sus indicadores de seguimiento y asistencia. Según un informe difundido este jueves por la liga, el promedio de audiencia televisiva y en plataformas de streaming alcanzó los 3.7 millones de espectadores, lo que representa un incremento del 29 % en comparación con 2024.

El impulso principal sigue teniendo nombre propio: Lionel Messi. La presencia del astro argentino en el Inter Miami continúa siendo el motor del crecimiento mediático del campeonato estadounidense.

Sin embargo, este año también destacó el impacto del surcoreano Heung Min Son, cuyo fichaje por Los Ángeles FC en agosto provocó un aumento del 16 % en la asistencia a los partidos de visitante del club angelino.

La alianza entre la MLS y Apple, que transmite todos los encuentros a través de Apple TV, continúa consolidándose como una fuente clave de expansión global para la liga. En redes sociales, la temporada 2025 estableció nuevos récords al superar los 13.7 mil millones de impresiones, un 17 % más que el año anterior, sumando las cuentas oficiales de la liga y los clubes.

En los estadios, la asistencia promedio fue de 21,988 aficionados por partido, la segunda cifra más alta en la historia de la MLS, mientras que el total de asistentes durante la temporada ascendió a 11.2 millones de personas, lo que representa un incremento del 12 % respecto a 2022.

