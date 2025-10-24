Aaron Rodgers planea terminar su carrera en los Packers: “Mi historia comenzó y terminará en Green Bay”

Aaron Rodgers, actual mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, aseguró este jueves que su carrera en la NFL terminará donde todo comenzó: con los Green Bay Packers.

“Me siento muy bien por mi tiempo que tuve ahí, porque casi todo lo bueno de mi vida se debe a mi carrera en el fútbol americano y ésta comenzó y terminará algún día no muy lejano en Green Bay”, expresó el veterano de 41 años en una entrevista con ESPN.

Este domingo, el cuatro veces MVP se medirá por primera vez ante su antiguo equipo, en un duelo con un tinte histórico: si logra la victoria, se unirá a Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees y Brett Favre como los únicos quarterbacks capaces de vencer al menos una vez a las 32 franquicias de la NFL.

Rodgers, quien disputó 18 temporadas con los Packers, se convirtió en una de las leyendas de la franquicia al guiarlos al título del Super Bowl XLV, encuentro en el que fue elegido Jugador Más Valioso.

Rodgers también recordó su etapa de formación en Green Bay, donde esperó tres años como suplente de Brett Favre antes de convertirse en titular, un proceso similar al que vivió Jordan Love, actual quarterback de los Packers. “Si tengo que intercambiar mi camiseta con alguien el domingo, definitivamente que el primero en mi lista será Jordan Love, lo aprecio mucho”, comentó, destacando su vínculo con quien fuera su sucesor.

Considerado uno de los mejores pasadores en la historia de la NFL, Rodgers dejó Green Bay en 2022 para unirse a los New York Jets. Sin embargo, una rotura del tendón de Aquiles lo alejó de casi toda la temporada 2023, y en 2024 no consiguió llevar al equipo a los playoffs.

Para la actual campaña firmó con los Steelers, con quienes ha logrado un sólido arranque: cuatro victorias y dos derrotas que mantienen al equipo en la cima de la División Norte de la Conferencia Americana y lo perfilan como candidato a la postemporada.

