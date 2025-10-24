Aleska Génesis contesta a las críticas por su peluca en Premios Billboard de la Música Latina 2025

La modelo venezolana Aleska Génesis lució este 23 de octubre en la alfombra roja de Premios Billboard de la Música Latina 2025 uno de los atuendos más comentados de la noche, debido a una peluca que muchos consideran fue una muy mala elección.

Luego de todas las críticas que recibió, la exparticipante del reality show La Casa de los Famosos All-Stars dijo en una publicación de la cuenta en Instagram de Telemundo que su estilismo no fue el mejor.

“La peluca no la dio, pero mi actitud intacta. De eso se trata, te pongas lo que te pongas, brillar”, dijo.

Justamente, poco antes del evento, la creadora de contenido daba unos tips acerca de cómo cuidar la imagen.

“Los tres tips para brillar en una pasarela, muy modo Brilleska. Primero, hay que ser auténtico. Lo que sea que te pongas, mientras tengas una buena actitud, va a lucir bien”, dijo al comienzo.

Luego, se justificó con que algunas fotos que le tomaron en la noche de este jueves no quedaron como esperaba pues el ángulo desde el que la tomaron no fue el ideal. “Me tomaron unas fotitos por ahí que no han sido la mejor pose, pero la actitud lo es todo”.

El segundo consejo que dio la venezolana fue acerca de la escogencia de la ropa, que más allá de todo debe brindar comodidad a la persona. “Tercero, un color que te favorezca, por ejemplo, estamos en la época de colores dorados, colores tierra como amarillo, beige, marrón, creo que es importante que escojas un tono que destaque tu color de piel”, agregó.

El controversial look de Aleska Génesis en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Por si fuera poco, Aleska Génesis bromeó en su cuenta en Instagram sobre las críticas que le han dejado y por eso subió una foto muy orgullosa con su estilismo y afirmó: “Peluleska dijo presente en los Latin Billboards Miami”.

Además, destacó: “No era la más suelta pero tenía personalidad”.

En otra publicación también comentó: “Vendo peluca Marilyn Monroe 100% original (directo de los Billboards). Info al DM 💌 ¿Quién dijo yo?”.

Aunque para muchos fue un desacierto en su vestimenta, la modelo se lo ha tomado bastante bien y ha aprovechado para hacer contenido con esta situación.

