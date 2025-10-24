Aseguran que el príncipe William quiere que su tío deje su residencial real

Hace unas semanas el príncipe Andrés renunció oficialmente a sus títulos reales, esto ha generado muchos comentarios y expertos reales aseguran que el rey Carlos III y el príncipe William aún no están conformes.

El experto real Phil Dampier le declaró al medio británico ‘The Sun’ que el príncipe William y la princesa Kate están a favor de los intentos del rey Carlos III de desalojar al príncipe Andrés de Royal Lodge, donde ha vivido durante años.

El príncipe de Gales creería que su tío y todas las acusaciones que enfrenta están causando “un daño incalculable a la monarquía” y quiere que su situación se resuelva antes de llegar al trono.

En las últimas semanas, han habido protestas frente a Royal Lodge en Windsor Great Park, Inglaterra. Además, durante los últimos años se ha reportado que el hermano del rey Carlos III ha evadido los pagos anuales de la finca, pero supuestamente es difícil que se le desaloje porque tiene un contrato de arrendamiento “férreo” y podría estar allí hasta el 2078.

El príncipe William fue apartado de la familia real tras ser vinculado con Jeffrey Epstein, Aunque siempre ha negado las acusaciones de Virginia Giuffre, toda la controversia ha regresado tras el lanzamiento del libro ‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice’, publicado este 21 de octubre.

El libro llega meses después de que Virginia Giuffre muriera. En el libro, Giuffre habla sobre su experiencia como víctima de tráfico sexual y en varias partes menciona al príncipe Andrés, a quien acusa de haber mantenido tres encuentros sexuales con ella cuando tenía 17 años, en Londres, Nueva York y en la isla privada de Epstein.

Según ‘The Guardian’, en ‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice’ quedan expuestos los intentos del equipo legal del príncipe para acosarla durante el litigio civil que ambos mantuvieron.

