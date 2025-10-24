David Beckham rinde honores a “el más grande” tras la extensión de contrato de Lionel Messi con Inter Miami

La noticia de la extensión de contrato de Lionel Messi con el Inter Miami hasta la temporada 2028 no solo electrificó a la Major League Soccer (MLS), sino que provocó una emotiva respuesta de David Beckham, copropietario del club, quien no escatimó en superlativos para alabar al astro argentino, reafirmando que lo considera el mejor futbolista de la historia.

La continuidad de Messi, que lo vincularía a la franquicia rosa más allá de los 40 años, fue celebrada por Beckham como un testimonio del impacto transformador de “La Pulga” en el fútbol estadounidense. El excentrocampista inglés, figura clave en la llegada de Messi a Miami en 2023, aprovechó la ocasión para reiterar su profunda admiración.

El elogio definitivo: Messi, el mejor de siempre

Beckham, quien ha vestido las camisetas de gigantes como el Manchester United y el Real Madrid, afirmó que la llegada y ahora la permanencia de Messi en Florida son un reflejo de un sueño cumplido para el Inter Miami y un regalo para la MLS.

Lionel Messi firmando renovación con el Inter Miami. Crédito: Inter Miami | Cortesía

El “Spice Boy” no solo destacó el compromiso deportivo del capitán argentino, sino también su calidad humana y su rol como inspiración. Sus palabras, cargadas de emoción, definen sin ambages la posición de Messi en el panteón del fútbol:

“Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el club y con el fútbol. Sigue tan comprometido como siempre y mantiene el deseo de ganar.”, escribió Beckham por sus redes sociales.

La extensión del vínculo de Messi hasta 2028 también ilusiona a la directiva del Inter Miami con la inauguración de su nuevo hogar, el Miami Freedom Park, un proyecto que el propio Messi espera con ansias.

Beckham se mostró agradecido por el legado que el argentino está forjando en la liga y el efecto que esto tiene en las nuevas generaciones de futbolistas en Estados Unidos. El inglés cerró su mensaje con una nota de profundo aprecio y visión de futuro:

“Como propietario, me siento muy afortunado de tener un jugador que ame el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el deporte en este país y que, además, logre inspirar a la próxima generación de jóvenes talentos. Gracias Leo, aquí está el futuro.”

Con este nuevo acuerdo, el Inter Miami asegura la presencia de “El Más Grande” en su proyecto a largo plazo, consolidando su estatus como una potencia deportiva en la Major League Soccer.

