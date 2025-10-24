El mensaje de Ana Patricia Gámez luego de confirmar su divorcio 

Ana Patricia Gámez sorprendió a sus seguidores al anunciar que se divorcia de Luis Carlos Martínez, con quien tuvo 11 años de casados y dos hijos: Giulietta y Gael, de 10 y 7 años, respectivamente.

Muchos fanáticos de la presentadora mexicana se han preguntado qué pasó entre ambos, ya que los veían como un matrimonio sólido. Sin embargo, no han dado muchos detalles de la ruptura.

Poco después de que la exconductora de Enamorándonos USA subiera un comunicado a su cuenta en Instagram hablando de la separación, dejó un mensaje en Instagram en el que habló de su amor por los animales y cómo agradece que sean tan incondicionales.

“Amores perros. Él dice que soy su humana favorita… y no pienso discutirlo. El amor más sincero no habla… solo te abraza y te llena de besos”, dijo la ex reina de belleza para acompañar un carrusel de fotos en el que aparecía con su Mango.

Esta publicación llegó en medio del revuelo mediático que ha causado su divorcio, razón por la que sus seguidores no dudaron en escribirle mensajes como: “Ánimo Ana eres una linda mujer que daba todo por su familia”, “Es el amor más puro e incondicional por siempre”, “Después de divorciarte amarás tanto tu independencia y a tus hijos que jamás querrás casarte againn”.

Esta semana, la mexicana publicó un comunicado en el que confirmó que se separa luego de más de una década de su matrimonio. “A lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas también los caminos. Nuestra relación de pareja llegó a su fin; los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos”, comentó.

