Dayanara Torres le respondió a Osmel Sousa tras recibir críticas 

Dayanara Torres, Miss Universo 1993, le respondió este viernes a Osmel Sousa, quien dijo que ganó el concurso de belleza por “obra y gracia del Espíritu Santo”, una declaración que ha causado mucha controversia en redes sociales, debido a toda la experiencia que tiene el cubano.

“Todo el mundo tiene su opinión y las opiniones se respetan, pero también depende de a quién le hacen esa pregunta, porque han sido 32 años de una herida que no sana, pero lo entiendo y lo respeto”, dijo la puertorriqueña en el programa El Gordo y la Flaca, transmitido por Univision.

En la conversación que tuvo la actriz con Lili Estefan recordó que en esa época ponían las puntuaciones en pantalla para las misses, por lo que era más transparente la elección.

La respuesta de Dayanara Torres a Osmel Sousa

“Pongan una calculadora y saquen cálculo que van a aparecer. Ese año, para que la gente sepa, la puntuación mayor y la menor se eliminan a todos los países. Entonces, está en la televisión, haz el cálculo, yo gané. Era una niña de 18 años, una niña que no venía de los concursos de belleza”, afirmó.

La ex de Marc Anthony recordó que ella no tenía mucha experiencia y que al jurado de esa edición le gustó eso. “Yo era fresca, natural, no estaba toda posada o sobreaprendida. Fui auténtica, genuina y natural y eso fue lo que gustó. Hasta el resto de mi vida yo estoy orgullosa del papel que hice y mi país se lo merece. Ese era el año de Puerto Rico”, destacó Dayanara Torres.

Con su mensaje, deja claro que aunque respeta la opinión del Zar de la Belleza no va a restar el trabajo que hizo en el Miss Universo y que la ayudó a llevarse la corona de ese año y convertirse además en una de las ganadoras boricuas más queridas en la historia.

