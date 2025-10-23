Dayanara Torres dice que pronto revelará quién le pidió matrimonio: ‘Es latino’

Dayanara Torres sorprendió a muchos esta semana cuando anunció que se comprometió nuevamente, una noticia de la que habló en el programa El Gordo y la Flaca, en el que estuvo como invitada este 23 de octubre.

La actriz puertorriqueña dijo que el teléfono se le está “explotando” por la gran cantidad de notificaciones que le han llegado.

“Estoy contenta, pero después hablamos”, le reveló a Lili Estefan en el show de Univision.

¿Qué dijo Dayanara Torres en El Gordo y la Flaca de su compromiso?

La cubana bromeó con que su amiga cada vez que la dejan libre se mete en una controversia. “Yo decía, ¿qué hacemos? Por ahora te voy a dejar tranquila, pero después hablamos”, afirmó la conductora de televisión sobre toda la expectativa que se ha generado.

La ex reina de belleza aseguró que pronto van a conocer al hombre que le robó el corazón, ya que varios de sus compañeros en el show y los usuarios en redes sociales están intrigados por saber quién es.

“Es latino. Esto es lo que voy a decir, estoy contenta, agradecida. Todos esos comentarios que me han hecho son superlindo, yo estoy contenta”, afirmó.

Dayanara Torres prometió que el fin de semana compartirá este fin de semana contenido con su próximo esposo.

Roberto Hernández le preguntó si es cantante o deportista y la boricua dijo que no, que es de la industria del entretenimiento y que lo conoció en Miami. “Gracias, gracias, estoy feliz”, afirmó.

Lili Estefan, por su parte, le dijo que si ella se sentía feliz, era lo importante, pues la conoce desde hace años y siente que se merece encontrar de nuevo el amor.

