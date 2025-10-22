Osmel Sousa hizo un fuerte comentario sobre el triunfo de Dayanara Torres en el Miss Universo

Osmel Sousa, conocido como el ‘Zar de la Belleza’, tuvo una fuerte opinión sobre el triunfo de la puertorriqueña Dayanara Torres en el certamen Miss Universo en 1993.

El experto en preparación de misses aseguró que a Torres no le correspondía llevarse la corona de Miss Universo y que, a su juicio, el título era para la candidata de Venezuela, Milka Chulina.

Durante una entrevista con Gabriel Coronel para el segmento El Horno de En Casa con Telemundo, Osmel Sousa opinó que Dayanara Torres ganó “por obra y gracia del Espíritu Santo”.

“Me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universe ganó por obra y gracia del Espíritu Santo”, dijo Osmel Sousa.

Según explicó el Zar de la Belleza, cuando fue el turno de Venezuela dos miembros del jurado no votaron por lo que Chulina no obtuvo los votos completos.

“La ganadora era Venezuela y en dos lectores que estaban en el jurado, los aparatitos con los números, esos dos personajes simplemente cuando salió Venezuela no pulsaron el aparatico. No pusieron ni cero, ni uno, ni tres, nada”, dijo Osmel Sousa.

Dayanara Torres no ha reaccionado a las declaraciones de Osmel Sousa. Recientemente hizo una publicación en la que recordó las dificultades que ha enfrentado en la vida, como su diagnóstico de cáncer de piel en 2019.

“La vida me ha puesto a prueba muchas veces. He pasado por diagnósticos, tratamientos, miedos, dolores… por esos golpes que te cambian la forma de ver el mundo. Pero también he pasado por amor, por aprendizajes, por nuevas oportunidades y por esa luz que vuelve a encenderse dentro de uno cuando decides seguir adelante, porque rendirme nunca ha sido una opción…”, escribió en Instagram.

Osmel Sousa también opinó sobre la puertorriqueña Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006. El polémico preparador de misses la calificó como una “gran reina” a pesar de que una vez tuvieron un altercado.

El Zar recordó que en un programa de televisión le dijo que había ido al mismo cirujano que Michael Jackson para arreglarse la nariz.

“Se levantó y se lo fue a decir al director. Y cuando vino y se sentó muy hipócritamente, yo le dije, mira cariño, cuando vayas a reclamarle al productor, apaga el audio porque oí todo lo que dijiste”, recordó.

