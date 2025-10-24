Checo Pérez asegura que Max Verstappen quedará campeón de la F1

El piloto mexicano y nuevo corredor de la escudería Cadillac, Sergio ‘Checo’ Pérez, regresó a su país natal para cumplir con diversos compromisos personales previos a lo que será la celebración del Gran Premio de la Ciudad de México, carrera en la que no participará en la pista por primera vez desde el regreso del evento en el año 2015.

Durante su estancia, el jalisciense se dio tiempo para convivir con sus seguidores en un ambiente muy distinto al de los circuitos; específicamente en la Plaza Carso, espacio en el que se llevó a cabo el evento “De la pista a la cancha”, donde ‘Checo’ se puso los tenis y participó en una divertida “cascarita” junto a futbolistas, luchadores y otros pilotos.

Sergio Perez en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

A pesar de su entusiasmo, el piloto azteca confirmó que no estará presente en ninguno de los tres días del Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Es raro para mí venir aquí y no correr el fin de semana. Me dan muchas ganas de hacerlo y de estar con toda la gente, pero bueno, me tocará verlo desde casa y apoyar”, compartió con sinceridad.

En cuanto al campeonato de Fórmula 1, el nuevo integrante de Cadillac no dudó al ser cuestionado sobre su favorito para llevarse el título.

“Yo creo que Max (Verstappen) tiene muy buenas posibilidades; se va a poner muy bueno, además se lo merece”, expresó, dejando clara su admiración por el neerlandés a pesar de lo vivido con él en su último año dentro de la escudería austriaca.

Max Verstappen tras ganar el Gran Premio de Italia. Crédito: Daniel Dal Zennaro | EFE

“He hablado con varios, sigo en el grupo de los pilotos. De hecho, hoy me encontré en el desayuno a Lance (Stroll) a quien tenía mucho tiempo sin ver. Es uno de mis buenos amigos en el paddock, y entiendo por lo que está pasando. No quiero molestar demasiado porque sé lo complicada que es la agenda de los pilotos en los fines de semana de carrera”, agregó.

Para finalizar, el Checo Pérez aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a su compatriota Patricio O’Ward, quien tendrá la oportunidad de subirse a un monoplaza durante la primera práctica libre.

“Claro, hay que apoyar a Pato este fin de semana en la práctica uno. Que disfrute la afición, y bueno, que solo será este fin de semana que no nos veamos y que nos preparemos para el siguiente”, finalizó.

Sigue leyendo:

–Pau Cubarsí apuesta por la filosofía del Barcelona ante el Real Madrid

–Checo Pérez estremeció a sus fans tras aparecer en el concierto de Enrique Iglesias

–Pitbull Cruz advierte del combate elusivo de Lamont Roach