Muffins saludables de calabaza: fácil receta en 3 pasos para el otoño

La calabaza es el ingrediente imprescindible del otoño, un verdadero regalo nutricional que va mucho más allá de las cremas. Su increíble versatilidad nos permite crear desde una bebida energética hasta el postre más delicioso, ¡y sin remordimientos!

Aprovechamos este alimento estrella para responder a tu antojo dulce: Muffins de Calabaza en versión Saludable. Sí, una receta que te permitirá disfrutar el sabor del otoño, fácil y lista pocos pasos.

Las calabazas, en sus diversas formas (alargadas, redondas o gigantes), son el ingrediente más versátil de la temporada. Si bien son un ícono decorativo, su verdadero valor reside en la cocina y en sus propiedades saludables.

Este fruto está marcando la pauta en la alimentación fitness y saludable. Gracias a su bajo índice glucémico y su perfil rico en antioxidantes, el puré de calabaza se ha convertido en el sustituto perfecto de harinas procesadas en muffins, panecillos y panes de desayuno.

Además de su pulpa sedosa que mejora la textura de cualquier preparación, sus especias asociadas aportan ese toque aromático y reconfortante a bebidas de estación. Incluso sus partes menos populares son valiosas: las semillas destacan por sus biocompuestos antiparasitarios y la cáscara es una sorprendente fuente de fibra para snacks

Receta de los muffins de calabaza

Si eres amante de los muffins y deseas una versión más saludable, esta receta es ideal, ya que no solo son perfectos para esta época, sino que son sencillos de preparar.

Para facilitar la elaboración de los muffins se puede dividir el proceso en tres pasos, cada uno con sus especificaciones para lograr que queden suaves, esponjosos y deliciosos.

Ingredientes

2 plátanos

1/2 taza de puré de calabaza

3/4 yogur griego

2 huevos

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

Canela y especias de calabaza al gusto

1 pizca de sal.

2 tazas de harina de almendra o de avena

1/4 miel maple

1 scoop de cualquier proteína si no tienes agrega más harina.

Modo de preparación

Paso 1: Prepara la base húmeda

1.- Retire la cáscara de los plátanos, lleve a un recipiente grande y con la ayuda de un tenedor triture hasta obtener un puré. Agregue los ingredientes húmedos y los endulzantes, integre muy bien hasta obtener una mezcla homogénea.

2.- Incorpore el puré de calabaza ½, el yogur griego ¾, los huevos y la miel de maple ¼ y bate muy bien.

Paso 2: Incorpora los ingredientes secos

3.- Incorpora los ingredientes secos a la mezcla húmeda y revuelve suavemente. En un tazón aparte (o directamente sobre la mezcla húmeda usando un colador o tamizador), combina la harina (2 tazas), el polvo para hornear (2 cucharaditas), el bicarbonato de sodio (1 cucharadita), la pizca de sal, la canela y las especias de calabaza al gusto.

También agrega el scoop de proteína. Si no tienes, asegúrate de tener las 2 tazas de harina (de almendra o avena). Vierte los ingredientes secos a los húmedos. Mezcla solo hasta que se incorporen sin batir en exceso para que evitar que los muffins queden duros.

Paso 3: hornea y reposa

4.- Distribuye la mezcla en los moldes. Prepara un molde para muffins con capacillos de papel o engrásalo ligeramente. Rellena cada molde hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad con la masa. Hornea por 15 a 17 minutos. Sabrás que están listos cuando insertes un palillo en el centro y salga limpio.

Una vez fuera del horno, deja reposar en el molde por 10 minutos antes de transferirlos a una rejilla para que se enfríen completamente.

