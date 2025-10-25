Pablo Bennevendo confía en que Pumas puede reaccionar pese a la crisis de resultados

Los Pumas de la UNAM se encuentran atravesando un momento complicado en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX tras la reciente derrota por 1-0 ante el Atlético San Luis que le generó la pérdida de tres puntos y además los sacó de la zona de play-in para la Liguilla del campeonato azteca.

Este hecho activó las alarmas dentro de la plantilla y en especial para la directiva del club que podría quedar eliminada antes de lo esperado; a pesar de este hecho el defensor Pablo Bennevendo se mostró confiado en poder recuperarse de esta situación y poder sumar los puntos pertinentes para dar el salto a la próxima ronda del torneo.

Estas declaraciones las realizó ante diversos medios de comunicación durante un evento previo al Gran Premio de México, donde el jugador auriazul habló sobre la situación que vive el conjunto del Pedregal y mostró respaldo total hacia su técnico, Efraín Juárez.

Pablo Bennevendo, durante el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

El zaguero reconoció que el tropiezo ante San Luis fue un golpe duro para el grupo, aunque aseguró que todavía hay tiempo para enderezar el rumbo en los partidos que restan de la ronda regular.

“Fue una derrota complicada, nos pegó fuerte, pero la esperanza sigue ahí, el equipo sigue trabajando fuerte y vamos a seguir luchando hasta el final”, comentó Bennevendo.

Respecto a la continuidad del estratega mexicano, el jugador fue tajante al aclarar que el grupo se mantiene unido y comprometido con su entrenador, por lo que espera que pueda cumplir con su trabajo para demostrar el buen papel que ha tenido esta temporada.

“Efraín Juárez sabe que nosotros lo respaldamos y se lo demostramos en los entrenamientos y los partidos. Espero que terminemos de la mejor manera y buscar la clasificación al play in”, declaró.

El defensor felino también se refirió al malestar que mostraron los aficionados tras el duelo en Ciudad Universitaria, donde el equipo fue recibido con abucheos por una de sus actuaciones más flojas del torneo.

Pablo Bennevendo y Bryan González, durante el partido de la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“Sabemos que tienen inconformidad, porque no se nos han dado los resultados y es parte del futbol. Debemos ser más contundente en las áreas, tanto ofensivo como defensivo, creo que estamos dejando escapar los puntos ahí”, concluyó Bennevendo en sus declaraciones.

A pesar de las críticas y la presión externa, Bennevendo insistió en que el vestidor sigue unido y motivado para recuperar el nivel mostrado en jornadas anteriores. Con varios partidos aún por disputar, los Pumas buscarán reponerse del tropiezo y volver a meterse en la pelea por un lugar en el play-in.

Actualmente los Pumas de la UNAM se ubican en el puesto número 12 de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un total de 14 puntos acumulados producto de tres victorias, cinco empates y seis derrotas.

