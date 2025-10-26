Aseguran que LeBron James está construyendo dos mansiones en Beverly Hills

Hace unos meses se dijo que LeBron James había avanzado en la construcción de una nueva propiedad en Beverly Hills, California, pero ahora se ha revelado que la estrella de la NBA no hará una sola mansión, sino dos.

‘Realtor.com’ tuvo acceso a documentos que exponen cuál es el proyecto de construcción que tiene James y se puede ver que el lote de más de 2 acres será dividido en dos y cada parte tendrá su propia mansión independiente.

Hay que recordar que el jugador de baloncesto compró esta propiedad en 2020 por $37 millones de dólares, pero en los últimos cinco años ha invertido mucho más dinero y tiempo en la construcción.

En 2023 demolió la casa original que se encontraba, la cual había sido construida en los años 30.

Según ‘Realtor.com’, entre las dos casas, la más grande tendrá una extensión de 16,000 pies cuadrados distribuidos en dos plantas, y también incluirá un garaje subterráneo de 7,700 pies cuadrados. Además, al aire libre tendrá extensas áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, cocina y otros lujos, incluyendo paneles solares.

La otra casa tendrá una extensión de 6,550 pies cuadrados y en su sótano tendrá su propia sala de cine. Adicional habrá un garaje con capacidad para dos vehículos.

Por los momentos no se sabe cuál será el uso que James le dará a cada casa, lo que sí revela el medio es que habrá partes al aire libre que compartirán ambas propiedades.

Tampoco se puede asegurar cuál es la fecha en la que estarán listas estas casas, aunque parece ser que ya cuentan con todos los permisos necesarios para ejecutar el proyecto sin mayor contratiempo. La construcción está a cargo de la firma de arquitectura Walker Workshop.

