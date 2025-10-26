Cocina fácil y saludable: Recetas gourmet en la freidora de aire

Cocinar platillos en la freidora de aire es una opción rápida y saludable, pero también es la posibilidad de hacer recetas gourmet, sin tantas complicaciones. La reconocida chef Aefa Mulholland compartió sus recetas preferidas en la freidora de aire, con técnicas sencillas que elevan el nivel de cada plato.

Mulholland explica cómo hacer platillos sencillos, deliciosos y con un toque gourmet en la freidora de aire, haciendo énfasis en el paso a paso para lograr excelentes resultados, en un artículo publicado en Insider.

Se trata de tres recetas, que aunque son conocidas por todos, su preparación en la freidora de aire se hace más sencillo sin perder la relevancia del plato con los consejos de la experta Mulholland.

Tostada Francesa

Una forma práctica de hacer el pan sin necesidad de la sartén. Se trata de una receta que se hace en pocos minutos y que queda con una textura perfecta.

1.- Lo primero es remojar las rebanadas de pan en una mezcla rica de huevo, leche y un toque de extracto de vainilla por al menos cinco minutos, es el mínimo para una miga suave.

2.- La recomendación de la chef es cortar el pan en tiras o “bastones” para que se acomoden mejor y maximicen la circulación del aire.

3.- Para una textura crujiente, cocina a 190 °C por solo 4 a 6 minutos por cada lado.

4.- Una vez que estén dorados, retira, espolvorea de azúcar glas o acompáñalo con bayas frescas, fruta de temporada y una cucharada de mermelada artesanal.

Sándwich de huevo y tocino

Una opción deliciosa para el desayuno con una presentación exquisita es este clásico de desayuno para que el se requieren 2 ramequines, huevos y tocino.

1.- En un ramequín se prepara una mezcla caramelizada mezclando 1 cucharada de mantequilla, 1 cucharada de azúcar moreno y cebolla finamente picada.

2.- En el otro ramequín coloca un huevo ligeramente aceitado.

3.- Introduce el panecillo abierto, los dos ramequines y unas tiras de bacon (idealmente en una rejilla superior si tu modelo de freidora de aire lo permite).

4.- Pasados tres minutos, voltea el pan y añade queso cheddar Cocina hasta que el huevo esté a tu gusto y el tocino crujiente.

5.- Ensambla el sándwich, sirve con rodajas de tomate fresco o tu salsa picante favorita.

Mini Frittatas

Estos bocaditos de huevo están inspirados en la versatilidad de la frittata, estos son los bocados grab-and-go perfectos para la alimentación saludable. Son muy sencillos de hacer.

1.- Bate los huevos y mézclalos con queso, cilantro, aceitunas negras, tomate cherry, rodajas de jalapeños encurtidos y cebolla roja.

2.-Vierte la mezcla en moldes de silicona individuales (previamente aceitados) para verter la mezcla.

3.- Cocina a 175 °C durante aproximadamente 12 minutos.

4.- Retira, sirve y disfruta

