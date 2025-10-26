Emiliano Aguilar culpa a Pepe Aguilar por desplante en los Billboard: “¿Cómo puedes hacerle eso a un hijo?”

El cantante Emiliano Aguilar responsabilizó a su padre, el cantante Pepe Aguilar, del desplante que sufrió en los Premios Billboard a la Música Latina el pasado 23 de octubre.

Previamente, Emiliano Aguilar dijo que había recibido un trato poco amable por parte de los organizadores de los premios y que a pesar de que tenía un lugar asignado lo ubicaron lejos del escenario. “Se pasaron de lanza. Ya me había invitado la prensa y todo. Ni me tenían mi lugar, ni tenían mi nombre, así que con todo respeto chin… a su ma… a todos los Billboard”.

Un día después, Emiliano Aguilar publicó un video en el que asegura que el responsable de este desplante fue su padre Pepe Aguilar. El primogénito de Pepe Aguilar aseguró que le informaron que su padre había, supuestamente, dado la indicación de que recibiera ese trato.

“La persona que pasó todo eso de los Billboards, que me hizo que pasara ese momento cule… fuiste tu papá, la neta. Fuiste tu papá, fuiste un cule…, te pasaste de lanza. Yo ya sé bien, ya me llegó información de todos lados”, dijo.

En el video, el rapero aseguró que su padre y otra persona ordenaron que fuese tratado con desdén a pesar de que el famoso cantante mexicano no asistió a los premios. “Fue tu culpa que todos me trataran así porque fue de tu palabra, tú y la otra señora que le dicen ‘La Loba’. No entiendo cómo puedes hacerle eso a un hijo”.

Emiliano Aguilar, quien es hijo de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, despotricó en contra de su familia paterna. “Con todo el respeto que no te mereces chin… a ti y a toda la familia de cul… y serpientes que traes ahí. Y yo sé que mi papá trae en el oído a su esposa que también es igual de mam… que todos”.

” Me siento bien ‘agüitado’, ya ni sé ni qué decir, que tu propia familia te haga eso, mi propia familia, mi papá”, concluyó.

Esta no es la primera vez que ocurre una situación de tensión entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar. Padre e hijo se mantienen alejados desde hace varios años y recientemente Emiliano ha hablado públicamente sobre este distanciamiento.

Tras el incidente en los Billboard, Emiliano Aguilar aseguró que no regresará a otra edición de esa premiación.

