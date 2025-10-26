Tiroteo en fiesta de Halloween en Utah dejó un joven muerto y otro herido

Una fiesta de Halloween llena de adolescentes terminó en una tragedia luego de darse una balacera que dejó un muerto y un herido, informó el Departamento de Policía de West Valley en Utah, quienes aclararon que “el tiroteo parece haber sido intencional y no representa una amenaza inminente para la comunidad”.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Departamento de Policía de West Valley City señaló que recibieron una llamada de emergencia con relación a un tiroteo en una fiesta de Halloween en donde la mayoría de los invitados eran adolescentes.

La portavoz de West Valley City, Roxanne Vainuku, dijo a KMYU que había alrededor de dos docenas de adolescentes y adultos jóvenes en una fiesta de Halloween en la zona.

Declarado muerto en el lugar

Los oficiales llegaron al 4700 de Palmer Drive, en donde encontraron a un adolescente de 16 años que había recibido balazos y fue trasladado de emergencia al Hospital Pediátrico Primario. Según las autoridades se encuentra en condición estable.

Mientras que dentro de un vehículo descubrieron el cuerpo de un joven, que fue identificado como Allen Montelongo, de 18 años, de Salt Lake City.

Tras la investigación, los oficiales dijeron que los jóvenes se encontraban en la fiesta de Halloween, cuando Montelongo conducía un vehículo y desde ahí disparó contra un grupo de jóvenes que se encontraban afuera de la casa.

Respondieron a los tiros

“Alguien del grupo respondió a los disparos contra el vehículo de Montelongo cuando pasaba y se estrelló contra una valla”. Los servicios médicos declararon muerto a Montelongo en el lugar del accidente.

La policía declaró que “se han identificado a todas las partes implicadas y se evaluarán los cargos pertinentes según corresponda”. Tanto la identidad de la persona que respondió los disparos matando a Montelongo y el adolescente herido residente de Sandy, no fueron reveladas.

“Demasiada violencia”

“El tiroteo parece haber sido intencional y no representa una amenaza inminente para la comunidad”, compartieron.

Una vecina del lugar habló con KSL TV5 en donde dijo que “me parece muy triste que estos jóvenes se disparen entre sí, que les disparen constantemente. Hay demasiada violencia, demasiada violencia armada”.

Sigue leyendo: