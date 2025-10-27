El príncipe Andrés accede a dejar Royal Lodge, pero pone sus condiciones

Días después de que el príncipe Andrés renunciara a sus títulos reales, ahora ha accedido a dejar su residencia real. El rey Carlos III ha querido que su polémico hermano dejara la propiedad, llamada Royal Lodge, desde hace mucho tiempo.

Una fuente cercana al príncipe Andrés y a su exesposa Sarah Ferguson le declaró a ‘The Sun’ que dejarán la propiedad si se les sede dos residencias reales más a cambio. Hay que recordar que Andrés y Ferguson se divorciaron en 1996, pero han vivido en dos casas separadas dentro de Royal Lodge durante décadas.

Durante las negociaciones, los exduques de York han pedido las propiedades que quieren. El príncipe Andrés quisiera que le den el Frogmore Cottage, antigua residencia de Harry y Meghan. Aunque el acuerdo no se ha cerrado, la intención del rey Carlos III desde siempre era trasladar a su hermano justamente a esta propiedad.

También hay que recordar que Frogmore Cottage fue reformada recientemente tras la salida de Meghan y Harry, y se llegó a decir que la pondrían en alquiler. No se sabe si entre las exigencias del príncipe Andrés también está la mensualidad que querría pagar por el sitio, aunque hay que recordar que tiene una deuda muy grande porque no se ha hecho responsable del pago de Royal Lodge.

Por otro lado, Sarah Ferguson exige que le den a ella Adelaide Cottage, la propiedad de la que están a punto de mudarse el príncipe William y Kate Middleton. Los príncipes de Gales están planeando una mudanza para finales de año.

La fuente le dijo a ‘The Sun’: “Él es realista y sabe que el futuro está a punto de acabar y que su tiempo en Royal Lodge ha terminado. Si debe irse, entonces ha pedido Frogmore Cottage“.

También aclaró: “Sarah y Andy han vivido juntos en Royal Lodge desde 2008 a pesar de estar divorciados y ser vistos como si todavía fueran una pareja casada. Es increíble que estén dispuestos a seguir caminos separados”.

