Kevin De Bruyne estará fuera hasta 2026 por una grave lesión muscular con el Napoli

El mediocampista belga Kevin De Bruyne no volverá a jugar en lo que resta de 2025. El futbolista del Nápoles sufrió una lesión de alto grado en el bíceps femoral derecho durante el partido ante el Inter de Milán, justo después de convertir un penalti en el minuto 33.

“Tras la lesión sufrida durante el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne se sometió a exámenes médicos que revelaron una lesión de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho. El futbolista ya ha comenzado el proceso de rehabilitación”, informó el club en un comunicado oficial.

Aunque el Nápoles no precisó un tiempo estimado de baja, este tipo de lesiones suelen requerir al menos tres meses de recuperación, por lo que el jugador no volvería a competir hasta inicios de 2026.

El momento de la lesión fue tan dramático como inesperado: De Bruyne no celebró el gol y de inmediato se llevó la mano a la parte posterior del muslo, sin poder apoyar la pierna al salir del campo.

Llegado este verano procedente del Manchester City, el belga había sido titular en 10 de los 11 partidos disputados hasta la fecha, sumando 4 goles y 2 asistencias en todas las competiciones. Su paso por el Nápoles incluía además un emotivo reencuentro con el City en el Etihad Stadium, aunque aquel duelo terminó con una sustitución temprana por cuestiones tácticas.

Antonio Conte, técnico del Nápoles, afrontará una complicada reestructuración en el mediocampo. La baja de De Bruyne se suma a las de Stanislav Lobotka, también lesionado, y a la próxima ausencia de Frank Zambo Anguissa, quien disputará la Copa África con Camerún.

El escocés Scott McTominay, MVP de la pasada temporada, podría volver a su posición natural en el centro del campo, mientras el club evalúa acudir al mercado de invierno para reforzar la plantilla.

