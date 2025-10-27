Maxi Moralez asoma su retiro: “Al final de la temporada hablaré con NYCFC y decidiremos”

Desde la plenitud mental y física que tiene a sus 38 años, Maxi Moralez asomó que su retiro como jugador profesional está cerca. El mediocampista argentino aseguró en una entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York que al final de temporada hablará con New York City FC para tomar una decisión sobre el futuro.

“Sin duda el retiro está cerca porque uno sabe la edad que tiene y lo va pensado. Siempre ha sido la idea ver qué es lo que sigue al terminar la temporada y ver hasta donde llega el cuerpo, cómo uno se siente”, dijo el veterano, que ha sido titular en los 34 partidos del calendario.

“Físicamente, me siento un privilegiado de poder jugar todos los partidos este año. Me siento fenomenal, pero al terminar la temporada veremos si estoy bien para seguir o si tengo que parar. Esto en conjunto con el club para ver sus ideas y necesidades y ver hasta donde seguimos”, explicó el ahora jugador más veterano en la historia del NYCFC en jugar, anotar, asistir y completar un partido.

Maxi Morales a sus 38 años con New York City FC. Crédito: New York City FC | Cortesía

“Quiero retirarme yo y no que el fútbol me retire poco a poco”

En una muestra de humildad liberada del ego de un jugador de élite que ha sido un trotamundos internacional del fútbol y ha roto récords de franquicia y campeonato, Moralez se sinceró y confesó querer retirarse al más alto nivel.

“Estoy disfrutando mucho y ojalá podamos terminar el 6 de diciembre el último partido estando ahí (…) en mi mente pienso que quiero retirarme cuando yo decida y no cuando el fútbol te retire”, reflexionó.

“He tenido una carrera bastante buena, siempre he jugado. Si llego a tomar la decisión este año o cuando toque, tratar de decir que me retire yo y no ver que el fútbol me va retirando de a poco. No es cuestión de números, sino que en esta edad uno mira muchísimas cosas”, sentenció.

Maxi Moralez, un vino que aún se sirve en copa titular

Para Maxi Moralez la edad ha sido solo un número, pues a sus 38 años ha conseguido una lista de hitos que derrumban las barreras y los tópicos de la longevidad. El pasado 12 de junio, frente a Atlanta United FC, se convirtió en el jugador más veterano del NYCFC en marcar un gol.

El pasado 30 de agosto, ante D.C. United, fue el más longevo en dar una asistencia. Asimismo, el 24 de septiembre, frente a Inter Miami CF, completó un partido entero con 38 años y 209 días.

Hace una semana, el 18 de octubre ante Seattle Sounders FC, rompió otro récord al ser el jugador más veterano en iniciar un encuentro. “Hoy físicamente me siento un privilegiado, pero después hay muchísimas cuestiones que uno pone en mesa a la hora del retiro”, valoró.

“Uno lo está poniendo y veremos si puedo continuar y si no, no importa porque me voy feliz porque he tenido un año competitivo a la par de todos mis compañeros”, concluyó.

Maxi Moralez ocupa el séptimo lugar histórico como el jugador de mayor edad en comenzar todos los encuentros de una temporada, logrando la hazaña con 38 años y 233 días. (34 de 34 titularidades, temporada regular de la MLS 2025).



