Abogados de ‘Diddy’ Combs piden que cumpla su condena en una prisión de baja seguridad

Los abogados del rapero Sean ‘Diddy’ Combs pidieron al juez del caso que recomendara que el magnate musical cumpla su condena de cuatro años y dos meses de prisión en un centro de detención de baja seguridad.

Combs fue condenado el pasado 3 de octubre de dos cargos de transporte para facilitar la prostitución luego de su arresto en septiembre de 2024. El rapero deberá pasar varios años en prisión luego de ser declarado culpable por un jurado. Tras la decisión del juez Arun Subramanian, la defensa le pidió que recomendara que el fundador de Bad Boy Records cumpliera su condena en FCI Fort Dix, una instalación de baja seguridad ubicada en una base militar cerca de Filadelfia.

Desde su arresto, Combs ha permanecido detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Esta cárcel ha sido señalada por sus condiciones precarias y su falta de personal, lo que acarrea problemas de seguridad y restricciones en los beneficios de los presos, según informes.

Los abogados de Combs hicieron esta solicitud bajo el argumento de abordar el problema de consumo de drogas de Combs, algo que la defensa reconoció durante el juicio y que vinculan con los episodios violentos del músico con su exnovia Cassie Ventura.

“Para abordar los problemas de abuso de drogas y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación, solicitamos que el tribunal recomiende enérgicamente a la Oficina de Prisiones que el Sr. Combs sea ubicado en FCI Fort Dix”, escribió en parte el abogado de Combs, Teny Geragos, según informa PEOPLE.

Aunque la decisión corresponde a la Oficina de Prisiones, el juez Subramanian puede recomendar un centro de detención.

Combs fue condenado a 50 meses de prisión, una multa de 500,000 dólares y cinco años de libertad condicional luego de que fue declarado culpable por un jurado de delitos de transporte para ejercer la prostitución. En ese veredicto, Combs fue declarado inocente de los cargos más graves de conspiración y tráfico sexual, delitos con los que enfrentaba la cadena perpetua.

Los fiscales habían pedido al juez que condenara a Combs a 11 años de prisión, mientras que sus abogados habían solicitado no más de 14 meses. Finalmente el juez llegó a un veredicto intermedio. De esta manera se puso fin a uno de los casos más polémicos de la industria musical estadounidense.

Combs fue señalado después de su arresto de obligar a mujeres a tener relaciones sexuales con hombres durante horas bajo los efectos de drogas en las famosas ‘freak offs’ del rapero. Cassie Ventura, exnovia del rapero durante 12 años, fue la estrella del juicio y relató cómo Combs presuntamente la obligó a participar en estos eventos. Además, lo acusó de violencia física, sexual, chantaje, manipulación y extorsión durante el tiempo que duró su romance.

