Trump asegura que Sean ‘Diddy’ Combs le pidió un indulto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el rapero Sean ‘Diddy’ Combs le solicitó un indulto presidencial con relación al caso penal federal que enfrentaba. Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos de transporte para facilitar la prostitución.

Trump habló en CNN sobre un posible indulto para la exnovia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.En ese sentido aseguró que muchas personas le han pedido indulto, incluyendo el rapero Sean ‘Diddy’ Combs.

“Lo llamo Puff Daddy, me ha pedido el indulto“, dijo el presidente en un encuentro con los medios.

Aunque no especificó si la solicitud del indulto ocurrió antes o después de la condena, lo cierto es que la información sobre un presunto perdón presidencial salió a la luz hace meses durante el juicio del rapero.

Combs fue arrestado en septiembre de 2024. En julio el jurado lo declaró culpable de dos cargos relacionados con la prostitución, pero lo absolvió de los más graves: crimen organizado y tráfico sexual.

Tras declararlo culpable, surgió la información de que la defensa de Combs había solicitado el indulto a Trump. “Tengo entendido que nos hemos puesto en contacto y hemos mantenido conversaciones sobre un indulto”, declaró entonces la abogada Nicole Westmoreland a CNN. Sin embargo, días después el abogado defensor principal de Combs, Marc Agnifilo, refutó la afirmación de Westmoreland.

Luego de que surgió la información de la supuesta solicitud de un indulto presidencial para Combs, el presidente dijo en una entrevista con Newsmax, que era poco probable que indultara a Combs y se refirió a la amistad que tuvieron en el pasado. “Era muy amigo suyo, me llevaba muy bien con él y parecía una buena persona. No lo conocía bien. Pero cuando me postulé, se mostró muy hostil”.

Sean ‘Diddy’ Combs se libró de la posibilidad de ser condenado a una vida tras las rejas luego de ser declarado inocente de los delitos más graves. La fiscalía pedía 11 años de prisión por los delitos de prostitución mientras que los abogados defensores pedían libertad casi inmediata al solicitar una pena de 14 meses, tiempo del cual se descontaría el año que cumplió en prisión tras su arresto. El juez Arun Subramanian lo condenó el 3 de octubre a cuatro años de prisión y cinco años de libertad supervisada más una multa de 500,000 dólares.

