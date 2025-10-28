Adolescente latino se entregó a la policía por balacera mortal en parque en Nueva York; víctima trabajaba en Amazon

Luis Alberto López Castillo, adolescente de 19 años, se entregó a la Policía de Nueva York como sospechoso de la muerte a tiros de un joven autista en un parque en El Bronx.

López Castillo acudió anoche a la comisaría del Distrito 43, donde fue acusado de homicidio, robo y posesión ilegal de un arma, entre otros cargos, por el tiroteo sucedido alrededor de las 2:50 a.m. del 4 de septiembre, cuando Ronell Marte (26) recibió un disparo en el pecho en Starlight Park, cerca de West Farms Road y E. 174th St.

Los médicos trasladaron a Marte al Hospital St. Barnabas, donde falleció. Vivía a pocas cuadras del parque y según su obituario era un trabajador de Amazon y ex alumno de Hostos Community College.

López Castillo se encontraba sin hogar y tenía un arresto previo en julio por un robo en Queens, acotó Daily News. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, a fines de septiembre Desean Edwards (22) fue arrestado como sospechoso de haber baleado fatalmente a Jontay Davis, joven autista de 21 años, y luego abandonarlo detrás de un hospital en El Bronx (NYC).

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. A principios de este mes tres hombres murieron baleados en la cabeza en un lapso de apenas 10 horas en Nueva York: uno en una calle en El Bronx y dos primos en un hogar en Queens. Además un padre y su hijo fueron acusados del homicidio de un joven afuera de lavandería, también en El Bronx (NYC).

Previamente Jonathan Adams, adolescente de 18 años, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas. El mes pasado Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.