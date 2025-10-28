Demócratas demandaron la redistribución de Staten Island alegando discriminación racial

Los demócratas intensificaron su ofensiva legal en Nueva York con una nueva demanda contra el distrito congresional de Staten Island, representado por la republicana Nicole Malliotakis. Esto ocurre en medio de una creciente batalla por la redistribución de distritos antes de las elecciones legislativas del próximo año, informó Daily News.

Cuatro votantes del estado, indicó el medio neoyorquino, presentaron una demanda en la Corte Suprema de Manhattan en la que acusaron a los legisladores de violar los derechos de las comunidades afrodescendientes y latinas al diseñar el mapa del 11º Distrito Congresional, que abarca Staten Island y zonas del sur de Brooklyn favorables al Partido Republicano.

Esa configuración, según ellos, permitió que Malliotakis se convirtiera en la única congresista republicana de la ciudad de Nueva York.

La querella, presentada por el bufete Elias Law Group, alega que los límites actuales “confinan a las crecientes comunidades negras y latinas de Staten Island en un distrito donde no pueden influir de manera significativa en las elecciones”.

Además, cita la nueva Ley de Derechos Electorales del estado, que busca garantizar mayor representación a las minorías en el proceso político, destacó Daily News.

Nicole Malliotakis reaccionó: intentan “manipular” las elecciones

En respuesta, Malliotakis calificó la acción judicial como un intento “frívolo” de manipular las próximas elecciones. “Esto es un terrible abuso del proceso legal y un intento de inclinar la balanza para darle a su partido una ventaja en los comicios del próximo año”, dijo la legisladora republicana en un comunicado citado por el diario.

Además, en su cuenta de X, escribió: “La ironía de que los agentes demócratas aleguen discriminación racial para eliminar al primer hispano que representó a este distrito. ¡Qué farsantes!”.

Por su parte, el congresista demócrata Dan Goldman afirmó que estaría dispuesto a postularse contra Malliotakis si un eventual rediseño del mapa extendiera su distrito hasta el bajo Manhattan.

“Si Staten Island se integra a mi distrito, estaré listo para llevar la lucha por la democracia hasta la puerta de Nicole Malliotakis”, señaló citado por Daily News.

Expertos legales consultados por el mismo medio consideran poco probable que se produzcan cambios significativos antes de 2028. Esto se debe a que los legisladores necesitarían anular la decisión del comité independiente de redistribución de distritos antes de trazar un nuevo mapa con mayoría demócrata.

Otros estados también revisan sus mapas electorales. Daily News recordó que Donald Trump ha promovido una “guerra de redistribución” al instar a los republicanos a redibujar los límites en estados clave como Texas, mientras California y otros estados de mayoría demócrata impulsan planes similares para contrarrestar el avance republicano.

