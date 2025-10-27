Lili Estefan se conmueve luego de que Raúl González dijera que es gay

Raúl González, presentador del programa Despierta América, contó recientemente que es gay, algo que le daba miedo revelar por culpa y vergüenza. Su testimonio ha conmovido a millones de personas y algunos colegas como Lili Estefan, quien en el programa El Gordo y la Flaca se mostró conmovida por su declaración.

“¡Dios mío, qué palabras tan fuertes! Qué mensaje tan bello, efectivamente eso no se puede quedar por dentro, es una cuestión normal”, comentó la presentadora cubana-estadounidense.

Por su parte, Roberto Hernández dijo que quizás lo más difícil fue la promesa que el padre de Raúl González le hizo hacer para que no contara que era gay hasta que él muriera.

Luego de conocer la opinión de su compañero, Lili Estefan añadió: “Los latinos sabemos que es un tema difícil para la familia latina, pero Raúl, te apoyamos, te amamos y ahora que sé que has pasado por eso, te quiero más, amigo bello, me encanta”.

¿Qué dijo Raúl González de su orientación sexual?

En una emotiva conversación con María Antonieta Collins, el venezolano reveló su verdad, la cual lo mantuvo inquieto durante tantos años, pues no podía hablar con plenitud de sus preferencias.

En la conversación también reveló cómo su papá influyó para que no pudiera hablar con libertad de esto. “Mi padre cuando se enteró me pidió que esto no se sepa hasta que yo me muera”. Raúl respondió en ese momento: “Así será”.

Afirmó que pese al éxito que ha tenido con Despierta América, hubo momentos en los que se sentía “miserable en la vida”, ya que ocultaba que era gay. Sin embargo, con el paso del tiempo encontró el coraje para cambiar su realidad.

“Dios no ve personas, Dios ve corazones, con esa frase los dejo y les regalo mi amor incondicional. Aquí estoy, este soy yo después de liberarme, de reinventarme, de reiniciar mi vida y de aniquilar los demonios y los monstruos”, destacó.

