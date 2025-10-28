Sale a la luz imagen de la leyenda de la NFL Adrian Peterson dormido al volante antes de ser arrestado

Tras ser arrestado el domingo por conducir ebrio y portar un arma de forma ilegal, este martes se difundió una imagen que muestra a Adrian Peterson dormido al volante de su camioneta encendida, minutos antes de ser detenido en Texas.

Las fotografías fueron difundidas por la cadena TMZ Sports y muestra a Peterson sobre el volante dormido el domingo por la mañana minutos antes de su arresto.

La imagen fue tomada en una estación de servicio en Sugar Land, Texas. Según un testigo que captó la escena, el motor del vehículo seguía encendido y Peterson tenía el teléfono en la mano.

Police in Texas say Adrian Peterson confessed to throwing back shots of a vodka mix at a poker game early Sunday morning … hours before he was arrested for DWI. pic.twitter.com/QDWChLGHzp — TMZ (@TMZ) October 28, 2025

Según la versión policial citada por TMZ, los agentes confirmaron el relato del testigo. Al momento de toparse con Peterson, estaba dormido sobre el volante.

Las autoridades indicaron que Peterson mostraba signos de intoxicación durante el interrogatorio y que no superó las pruebas de sobriedad en el lugar. Fue fichado por un cargo de conducir en estado de ebriedad (DWI) y otro por portar ilegalmente un arma.

Peterson pasó la noche en la cárcel del condado Fort Bend y presentado ante un juez el lunes 27 de octubre.

Esta foto sin fecha, publicada por la Oficina del Sheriff del Condado de Fort Bend, muestra al exjugador de la NFL Adrian Peterson. (Oficina del Sheriff del Condado de Fort Bend vía AP)

Se trata del segundo arresto a Peterson por DWI en 2025. El primero ocurrió el pasado mes de abril en Minnesota, después de la fiesta del Draft de los Vikings.

En esa ocasión, un oficial afirmó haberlo visto conducir a 83 millas por hora en una zona de 55, pasadas las 3 de la madrugada. Las autoridades de Minnesota informaron que su nivel de alcohol en sangre fue de 0.14%, casi el doble del límite legal en ese estado, que es de 0.08%.

Adrian Peterson ha enfrentado varios problemas legales a lo largo de su carrera y tras su retiro. En 2014 fue acusado de agresión imprudente contra su hijo de 4 años, a quien quiso corregir golpeándolo con una vara.

El caso generó una fuerte polémica y lo llevó a perder gran parte de la temporada 2014 con los Vikings. Se declaró culpable de un cargo menor y recibió libertad condicional, además de pagar una multa y asistir a terapia parental.

En 2022 fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tras un altercado con su esposa en un avión. Aunque no se presentaron cargos, Peterson aceptó recibir terapia contra la violencia doméstica y el abuso de alcohol.



