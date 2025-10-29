Lily Allen y David Harbour piden $8 millones de dólares por su casa en Brooklyn

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Brooklyn, Nueva York, que pertenece a Lily Allen y David Harbour. La propiedad está disponible por $8 millones de dólares.

Se tiene que resaltar que la propiedad ha entrado al mercado al mismo tiempo que Allen y Harbour están en proceso de divorcio, la pareja anunció su separación a inicios de 2025 tras cinco años de matrimonio.

Esta propiedad la compraron en 2021 por $3.35 millones de dólares y luego comenzaron su proceso de reforma. El resultado final fue mostrado en la revista especializada ‘Architectural Digest’. El proyecto estuvo a cargo del diseñador intereriores Billy Cotton y del arquitecto Ben Bischoff de la firma MADE.

La casa está ubicada específicamente en Carroll Gardens y está disponible en la página web Compass. En el listado, se describe: “Esta casa adosada de finales del siglo XIX se distribuye en cuatro niveles. Desde su majestuosa fachada hasta su refinada paleta de colores interiores, la casa narra una historia de capas que fusiona el encanto inglés tradicional, la sensibilidad moderna de Brooklyn y una rica influencia italiana”.

La casa está distribuida en cuatro plantas con cinco dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior dice que “un acogedor salón revestido con exquisito papel pintado Zuber, con una chimenea como pieza central y puertas de cristal que conducen al patio trasero privado, el cual cuenta con sauna y piscina de agua fría”.

Esta casa adosada ha entrado al mercado de bienes raíces y el pasado 24 de octubre Allen publicó el álbum ‘West End Girl‘, el cual tiene un total de 14 canciones. El lanzamiento de estas canciones ha hecho que se vuelva a hablar sobre su separación, pues es descrito como una “obra de autoficción” en la que también reflexiona sobre el deterioro de su matrimonio.

