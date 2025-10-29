Lina Luaces inspira a su niña interior antes del Miss Universe 2025

Lina Luaces es la representante de Cuba para el Miss Universe que se realizará el 21 de noviembre en Tailandia y, a través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje dirigido a su yo de niña, donde se sinceró sobre las dificultades que enfrentó, pero aprovechó para lograr avanzar en la vida.

“Ojalá pudieras verte hoy como te veo yo. Sé que hubo momentos en los que te sentiste perdida e incomprendida. Intentaste tanto encajar, cuando en realidad siempre naciste para destacar. Pero un día entenderás que aquello que te hacía diferente nunca fueron defectos; eran tu superpoder”, comenzó escribiendo en el post.

La hija de Lili Estefan expresó que no le queda la menor duda de que cada dificultad que se le presentó en su camino fue para lograr seguir avanzando en la vida y poder llegar a todo lo que ha construido a sus 22 años, pese a las grandes críticas que ha recibido desde el momento en el que le dieron la banda identificativa con Cuba.

“Cada obstáculo que enfrentaste, cada momento en el que dudaste de ti misma, te estaba formando para convertirte en la mujer que estás destinada a ser, y para este mismo momento. Las lágrimas que derramaste se convirtieron en fuerza. El silencio en el que te refugiabas se transformó en conciencia”, continúa expresando tras su próximo viaje a Tailandia, mientras que se muestra en una foto abrazándose a ella de niña por una postal que fue creada con inteligencia artificial.

La hija de la conductora de televisión se felicitó a sí misma por toda la perseverancia que tuvo cuando las cosas se veían más complicadas y, en medio de las adversidades, decidió seguir al frente. Para finalizar, agregó que le recomendaría a ella de pequeña no hacer cosas para que el resto se sintiera a gusto, menos ella.

“Pero, sobre todo, la fe que mantuviste, incluso cuando nada tenía sentido, se convirtió en tu brújula. Si pudiera decirte una sola cosa, sería esto: nunca te hagas pequeña para hacer sentir cómodos a los demás. El mundo necesita tu voz, tu corazón y tus sueños tal y como son”, añadió.

Sigue leyendo:

· ¿Qué estudió Lina Luaces, hija de Lili Estefan, antes de ir al Miss Universe 2025?

· Lina Luaces habla del divorcio de sus padres Lili Estefan y Lorenzo: ‘Fue horrible’

· La foto oficial de Lina Luaces para el Miss Universe 2025