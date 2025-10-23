Lina Luaces habla del divorcio de sus padres Lili Estefan y Lorenzo: ‘Fue horrible’

Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025, visitó a Rodner Figueroa en su podcast Cara a Cara y contó varios detalles de su vida, incluyendo cómo se sintió cuando sus padres, Lili Estefan y Lorenzo Luaces se divorciaron.

“Yo sé que el divorcio de tus padres fue muy mediático, fue un escándalo televisivo. Eso es punto y aparte, pero yo sé el amor tan bello en el seno del hogar que tú viviste, ¿cómo fue para ti perder esa relación de tus padres”, le preguntó el venezolano.

Ante esto, la modelo estadounidense de raíces cubanas dijo: “Fue horrible, muy fuerte también porque yo siento que los divorcios, por lo menos mis amigos y amigos que vivieron eso fue una edad muy pequeña, y yo lo viví en una edad muy drástica, a los 16 años. Yo estaba entrando a high school, estaba creo que en segundo año y a esa edad hay mucha carga emocional”.

La reina de belleza indicó que todo fue muy raro debido a que se apoyó en muchas amigas, pero sentía que no la entendían.

Sin embargo, en ese momento, decidió acercarse a Dios, en busca de un refugio en él para seguir adelante.

Además, tuvo otro duro golpe, debido a que su hermano Lorenzo se fue ese mismo año a California a estudiar y quedó solamente con su mamá. “En ocho meses perdí a mi hermano y a mi papá y me quedé con mi mamá, pero yo siempre digo que hay bendiciones en situaciones así, porque obviamente fortalecí mi relación con Dios. Siempre dicen que cuando algo difícil pasa, aunque era muy difícil, si te acercó a Dios eso, ya ganaste”.

El otro aspecto fue que se fortaleció su relación con su mamá.

Todo esto le causó una depresión muy grande, pero gracias a la ayuda de su tía Gloria Estefan logró sentirse mejor un poco más adelante. “Me llevó a terapia, fue la primera vez”, indicó sobre cómo ella le ayudó a asistir a un experto para encontrar las herramientas necesarias para salir de esta situación.

“Esos años fueron para mí tan horribles porque sentía que nadie me entendía”, dijo acerca de cómo en ese momento se sentía culpable por estar triste.

Este duro momento hizo que Lina Luaces quisiera ayudar a adolescentes en su proyecto como reina de belleza, pues siente que es una etapa difícil en la vida y se necesita de mucho apoyo para saber cómo afrontar ciertas situaciones.

