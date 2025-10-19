La foto oficial de Lina Luaces para el Miss Universe 2025

Lina Luaces es una de las participantes más mediáticas de esta edición del Miss Universo, no solo por toda la controversia que hubo cuando ganó el título para representar a Cuba en el certamen, sino también por la fama que tiene su madre Lili Estefan, conductora del programa El Gordo y la Flaca, de Univision.

En la cuenta en Instagram del concurso cubano compartieron la foto oficial de la modelo estadounidense.

“Miss Universo Cuba 2025, Lina Luaces. Con gran orgullo presentamos a nuestra hermosa y talentosa representante, Lina Luaces, quien llevará la bandera de Cuba en la edición número 74 del Miss Universo 2025 en Tailandia”, escribieron.

Luego de esto, afirmaron que “Lina es más que una reina de belleza, es un símbolo de fuerza, elegancia y determinación. Con su carisma único y su pasión por representar a nuestra isla, está lista para hacer historia y llevar a Cuba hacia la gloria”.

A pocos días de que viaje a Tailandia para representar a la isla, aseguraron que se trata solo del comienzo de una increíble aventura.

Como parte de su preparación, hace unos días la joven tuvo una actividad social para hablar sobre los migrantes latinos en los Estados Unidos.

“Una noche muy especial en Coral Glades High School! Tuve el honor de hablar, orientar y participar en una pequeña sesión de preguntas y respuestas durante su celebración del Mes de la Herencia Hispana. Hablamos sobre lo que significa ser latino en Estados Unidos, ser hijo de inmigrantes y cómo mantenernos con los pies en la tierra y enfocados en medio del caos. Pero, sobre todo, celebramos nuestras raíces y de dónde venimos. No solo por Cuba, sino por todos los latinos e inmigrantes del mundo”, comentó.

Con esto sigue su camino hacia el certamen de belleza, en el que espera exaltar sus raíces cubanas y representar a la isla de la mejor manera.

