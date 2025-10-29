Maluma y Roselyn Sánchez serán los presentadores de los Latin Grammy 2025

Este miércoles, la Academia Latina de la Grabación ha confirmado que los presentadores principales de la ceremonia de los Latin Grammy 2025 será Maluma y Roselyn Sánchez. Esta edición de los Latin Grammy se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

Maluma será el presentador por primera vez de estos premios, los cuales celebran lo mejor de la música latina. En esta edición, Bad Bunny lidera las nominaciones y Olga Tañón será reconocida con el Premio a la Excelencia Musical.

El cantante colombiana le declaró al medio especializado ‘Rolling Stone’: “Es un reto que acepto con humildad y gratitud, y quiero compartir con ustedes que durante la noche tengo una sorpresa muy especial que sé que les encantará”.

Su acompañante esta noche será la veterana Roselyn Sánchez, quien ya ha sido presentadora de los Latin Grammy en siete ocasiones. La última vez que estuvo al frente del evento fue en 2023.

En esta edición de los Latin Grammy también será reconocida la trayectoria del cantante español Raphael con el reconocimiento Persona del Año.

Por otro lado, hasta la fecha se ha confirmado la participación en vivo de varios artistas, entre ellos Pepe Aguilar, Aitana, DannyLux, Gloria Estefan, Iván Cornejo, Kakalo, Carín León, Los Tigres del Norte, Liniker y Morat.

