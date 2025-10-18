Mike Tyson revela la razón millonaria por la que rechazó pelear en la UFC

El legendario ex campeón mundial de peso pesado, Mike Tyson, ha puesto fin al debate sobre su posible incursión en las artes marciales mixtas (MMA), al revelar que el motivo principal para nunca haber combatido en la UFC se reduce a una sola cosa: el dinero.

“Iron Mike” afirmó que, durante su apogeo como boxeador, sus ganancias eran astronómicamente superiores a las que percibían los principales atletas de la organización de Dana White.

El dinero habla más Fuerte que el octágono

Durante una conversación con el rapero Fat Joe, Tyson fue categórico al establecer la abismal diferencia económica entre su carrera en el ring y lo que la UFC ofrecía a sus estrellas, asegurando que ni siquiera sumando los salarios de los mejores competidores de MMA se acercarían a lo que él facturaba por pelea.

“Cinco de los peleadores más grandes de la UFC juntos no igualarían mi paga,” sentenció el excampeón, despejando cualquier duda sobre sus prioridades.

Mike Tyson podría volver al boxeo en diciembre. Crédito: Chris Pizzello | AP

El boxeador de 59 años explicó que su decisión se basó en el poder de atracción único que tenía su nombre en el boxeo, un deporte que históricamente ha generado bolsas mucho mayores en los combates de peso pesado.

“Yo quería ser el peleador más grande, con las bolsas más grandes, quería todo eso. Cuando Mike Tyson pelea, todo se detiene.”

Aunque Tyson no mencionó nombres específicos, la diferencia salarial entre el boxeo de élite y la UFC ha sido un tema recurrente en los deportes de contacto. Por ejemplo, en su momento, el boxeador Floyd Mayweather Jr. pudo ganar más de 100 millones de dólares en una sola noche, mientras que estrellas históricas de la UFC como Conor McGregor (antes de su mega-pelea contra el propio Mayweather) o Jon Jones han tenido que pelear múltiples veces para acercarse a esas cifras.

La declaración de Tyson subraya que, a pesar de que la UFC es hoy una liga global multimillonaria, en la era de “Iron Mike”, el boxeo de peso pesado era indiscutiblemente la cumbre de los ingresos en los deportes de combate.

