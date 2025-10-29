Nieta de Donald Trump debutará en torneo profesional de la LPGA

La nieta del presidente Donald Trump, Kai Trump, debutará como profesional en un torneo del circuito profesional femenino de golf LPGA gracias a la invitación de un patrocinador.

Kai, de 18 años, competirá en el evento The Annika, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Pelican Golf Club de Belleair, Florida. Así lo informó el pasado martes el circuito.

A través de un video en redes sociales, donde es muy activa y cuenta con una gran presencia en redes sociales, con millones de seguidores en diversas plataformas; la hija de Donald Trump Jr. habló sobre su elección para participar en este torneo.

“Mi sueño ha sido competir con las mejores del mundo en el circuito LPGA. Estoy deseando conocer y competir contra muchas de mis heroínas y mentores en el golf”, dijo.

I will be making my LPGA Tour debut in November at The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican! See you November 10-16 – at Pelican Golf Club in Belleair, FL. Visit https://t.co/iUuh3w1b47 @theannikalpga @ANNIKA59 @LPGA for more information. pic.twitter.com/mmqVfMFukD — Kai Trump (@kaitrump) October 28, 2025

The Annika reparte $3.25 millones de dólares en premios. Se trata del penúltimo evento del calendario LPGA y suele reunir a un cartel de grandes figuras. La vigente campeona es la estadounidense Nelly Korda, actual número dos del ranking mundial.

Trump, estudiante de último año de secundaria, ocupa el puesto 461 del ranking de la Asociación de Golf Juvenil de Estados Unidos y ha confirmado su compromiso para unirse al equipo de golf de la Universidad de Miami.

Kai Trump observa a su abuelo, el presidente Donald Trump, hablar con los periodistas antes de abandonar la Casa Blanca, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Kai ha seguido los pasos de su abuelo, un declarado fan y jugador de golf. En septiembre, el presidente llevó a su nieta a la jornada inaugural de la Ryder Cup en Farmingdale, Nueva York.

El pasado 11 de octubre, Kai Trump compartió en redes sociales como TikTok e Instagram fotos y videos jugando al golf con el presidente. La partida se trató del primer episodio de una serie producida por la joven llamada “1 contra 1 con Kai”.

