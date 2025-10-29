Ninel Conde se somete a cirugía para cambiar el color de sus ojos

La actriz y cantante Ninel Conde causó revuelo en redes sociales tras revelar que se sometió a un nuevo procedimiento estético, esta vez para cambiar el color natural de sus ojos cafés por un tono verde olivo.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, el llamado “Bombón Asesino”, mostró el proceso y los resultados de la cirugía que se realizó en una clínica especializada de Nueva York.

“Lo he estado pensando mucho tiempo. He visto colegas que lo han hecho y quedaron maravillosas. Escogí verde olivo porque queda bien con mi tono de piel, mi color de cabello, y he visto resultados muy hermosos y naturales. En nombre de Dios, nos vemos cuando sea una ojiverde”, expresó Ninel antes del procedimiento.

Horas después, la actriz de ‘Rebelde’ compartió imágenes del resultado, asegurando que la intervención fue rápida, sin dolor y con un aspecto sorprendentemente natural.

“¡Oh my God, tan natural! Me encanta. Estoy recién saliendo de la cirugía del cambio de color, miren esta belleza de ojos, no puedo creer lo natural que se ve. Fue rapidísimo, sin dolor, no siento nada, no están rojos. No tienen ni 20 minutos que me hicieron mi cambio de color”, comentó emocionada.

En el texto que acompañó su publicación, Conde, de 49 años, reflexionó sobre el significado personal que este cambio tiene en su vida.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”, aseguró.

Sin embargo, la publicación no tardó en generar reacciones divididas. Mientras algunos seguidores celebraron su valentía y el resultado estético, otros expresaron preocupación por los riesgos asociados con este tipo de cirugías oculares, consideradas por especialistas como procedimientos de “riesgo”.

“La salud mental es más importante, querida”, comentó una usuaria, mientras otro internauta señaló: “Me parece muy riesgoso andar promoviendo esto”.

Cabe recordar que Ninel Conde ha sido abierta sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado a lo largo de su carrera, entre ellos rellenos faciales, lifting no invasivo, aumento de busto y glúteos, lipoescultura y rinoplastia.

