Christian Nodal y Cazzu: Jomari Goyso sugiere otra forma de manejar la situación

Jomari Goyso es uno de los amigos de Ángela Aguilar y, durante una transmisión en el programa Despierta América, le preguntaron lo que opinaba sobre el comunicado que emitió Christian Nodal, esposo de la hija de Pepe Aguilar, acerca de la situación que se presenta con Cazzu, la madre de su hija, donde la cantante argentina ha hecho, en diversas ocasiones, fuertes declaraciones en su contra, y él decidió defenderse.

El experto en moda señaló que la medida que tomó el cantante de regional mexicano no sería la más adecuada, dado que hay otras maneras de resolver un caso tan mediático como ese, y considera que enviar comunicados podría ser algo poco beneficioso para su carrera profesional, que además se ha visto tan empañada desde que él dejó a la madre de su hija por Ángela.

“Yo opino que Nodal no debería hacer nada públicamente, o sea, que Nodal no debería decir nada públicamente a la madre de su hija porque no, porque al final de cuentas no va a funcionar, nunca va a funcionar”, dijo. El conductor también agregó que no es una estrategia en la que confíe, porque las cosas actualmente se manejan de otra manera: “En el mundo en el que vivimos no va a funcionar pase lo que pase”.

La cantante argentina ha mencionado que él no le da suficiente dinero como para mantener a su hija, así como también ha declarado que él no ha querido firmarle un permiso a su pequeña para poder salir con ella del país.

La recomendación del amigo de Ángela Aguilar es que todo lo que él quiera realizar no lo haga parte de algo mediático, sino que busque la vía correspondiente para hacerlo de la forma más cautelosa posible y así poder estar bien con la madre de su hija, ya que ese es un vínculo que jamás van a poder eliminar; pero resaltó que todo lo que diga públicamente no se verá bien.

“Entonces, que él, como padre, haga lo que esté en su corazón detrás de cámaras y haga todo lo que tenga que hacer para estar bien con Cazzu, para estar bien con su niña; pero públicamente no importa lo que diga, no le va a funcionar”, añadió.

